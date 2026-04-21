Kylie Jenner, vinculada a demanda por presunto acoso y discriminación en su personal

Kylie Jenner vuelve a estar en el centro de la polémica luego de que una ex empleada doméstica presentara una demanda en su contra por presunta discriminación y acoso laboral.

Según información y documentos legales obtenidos por TMZ, Angélica Vázquez comenzó a trabajar como ama de llaves en una de las residencias de Kylie Jenner en Beverly Hills el 10 de septiembre de 2024. Días después, fue trasladada a otra propiedad en Hidden Hills, donde reportaba a dos supervisoras identificadas como Elsi y Patsy.

Foto: Instagram kyliejenner

Según su testimonio, desde el inicio enfrentó un ambiente hostil. La exempleada señala que fue objeto de humillaciones frente a otros compañeros, así como de comentarios ofensivos relacionados con su origen y religión. Vázquez, quien se identifica como salvadoreña y católica, afirma que recibió burlas y expresiones discriminatorias, incluyendo comentarios sobre su estatus migratorio

En la demanda también se menciona que le asignaban las tareas más pesadas, la excluían del equipo y constantemente era regañada de forma agresiva. Incluso, asegura que en una ocasión una supervisora le arrojó objetos mientras le gritaba tras presentar quejas por el trato recibido.

Vázquez sostiene que esta situación afectó su salud emocional, provocándole ansiedad y síntomas compatibles con estrés postraumático. Finalmente, decidió renunciar en agosto de 2025, luego de que, según su versión, sus denuncias internas no fueron atendidas.

La exempleada busca una compensación por salarios pendientes, daño emocional y otros perjuicios, además de daños punitivos.

Por su parte, fuentes cercanas al entorno de Kylie Jenner declararon que Vázquez ocupaba un puesto de bajo rango y que presentaba problemas de asistencia, entre otros señalamientos laborales.

Foto: Instagram kyliejenner

Hasta ahora, las acusaciones no están dirigidas directamente contra Kylie Jenner, sino contra miembros de su personal y la supuesta falta de respuesta ante las denuncias, aunque la empresaria figura formalmente como parte demandada en el caso.

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