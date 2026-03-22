La ex asistente de Kylie Jenner confiesa por qué renunció a su trabajo: ¿hubo conflicto?

Ser la asistente personal de Kylie Jenner no es solo un empleo; es un estilo de vida de 24 horas al día, siete días a la semana. Es por eso que quien hacía este trabajo confiesa por qué renunció a seguir trabajando con la estrella de televisión.

Durante años, Victoria Villarroel fue esa figura constante detrás de Kylie, la mujer que se aseguraba de que el imperio funcionara sin contratiempos.

En medio de jets privados, alfombras rojas y sesiones de fotos interminables; tras un largo periodo de lealtad absoluta, la noticia de su renuncia sacudió las redes sociales. ¿Qué podría llevar a alguien a abandonar un puesto que garantiza acceso total al círculo más exclusivo de Hollywood?

Recientemente, Victoria ha decidido abrir su corazón y explicar los motivos reales detrás de su salida del equipo Jenner.

Kylie Jenner Instagram @kyliejenner

¿Por qué renunció la asistente de Kylie Jenner?

Victoria Villaroel confesó en su podcast Better half que renunció a su trabajo con Kylie Jenner por una necesidad de crecimiento profesional. Villarroel explicó que llegó a un punto de su vida en el que sentía que ya no podía subir más escalones dentro de la estructura de Kylie.

El momento exacto en el Victoria decidió poner fin a su relación profesional con Kylie Jenner fue cuando la hermana menor de las Kardashian le pidió su computadora que estaba en un piso superior; sin embargo, la ahora ex asistente no quiso hacer el trabajo y ahí se dio cuenta que su relación estaba desgastada.

Después de cinco años de servicio, Victoria sintió el llamado de la creatividad personal. Ser la sombra de alguien tan famoso es gratificante, pero también puede ser asfixiante para alguien con ambiciones propias.

Victoria quería explorar su faceta como influencer y empresaria, algo que era imposible de conciliar con las demandas de un trabajo de tiempo completo como asistente personal. Ella necesitaba el tiempo y el espacio mental para descubrir quién era Victoria Villarroel fuera del radar Jenner.

Victoria Villarroel Instagram @betterhalfpodcast

¿Cómo es ser asistente de Kylie Jenner?

Victoria, de origen venezolano, comenzó su trayectoria en el ecosistema Kardashian de una manera orgánica: realizando una pasantía en Jenner Communications. Su ética de trabajo y su discreción llamaron rápidamente la atención de Kris Jenner, la "momager" por excelencia.

Lo que comenzó como un puesto administrativo pronto se transformó en una relación de confianza íntima con Kylie. Victoria no solo gestionaba la agenda de la empresaria; se convirtió en su confidente, su compañera de viajes y una presencia constante en sus historias de redes sociales.

Trabajar para Kylie Jenner implica estar disponible en zonas horarias imposibles y anticiparse a necesidades que el común de los mortales ni siquiera imagina. Desde coordinar el lanzamiento de una colección de Kylie Cosmetics hasta organizar fiestas de cumpleaños que parecen producciones de cine, la carga mental es inmensa.

Victoria admitió que durante ese tiempo, su vida estaba dedicada al 100% a otra persona, un sacrificio que eventualmente empezó a pasarle factura en sus aspiraciones personales.

Ex asistente de Kylie Jenner confiesa por qué renunció a su trabajo Instagram @betterhalfpodcast

¿Cómo es la relación entre Kylie Jenner y Victoria, su ex asistente?

A diferencia de otras rupturas laborales en el mundo del espectáculo, esta parece haber terminado en los mejores términos posibles. Muchos esperaban que, al dejar el puesto, Victoria fuera eliminada del círculo social de la familia, pero la realidad ha sido muy distinta.

Kylie Jenner ha demostrado en múltiples ocasiones que sigue apoyando a Victoria. Se les ha visto juntas en eventos, celebrando cumpleaños y comentando sus fotos de manera afectuosa.

La transición de empleada a amiga ha sido exitosa porque ambas entendieron que el ciclo laboral había terminado de manera natural. Kylie, quien también es una mujer de negocios, parece haber respetado el deseo de su amiga de forjar su propio camino.

Hoy en día, Victoria Villarroel es una figura establecida en el mundo de la moda y el estilo de vida; especialmente en su podcast, donde mezcla la sofisticación urbana con toques latinos, que ha resonado con una audiencia global.