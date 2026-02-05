Timothée Chalamet es visto con la actriz Anamaria Vartolomei; ¿engañó a Kylie Jenner? 

Timothée Chalamet y Anamaria Vartolomei se volvieron el centro de atención luego de que apareciera un video en el que se les ve saliendo juntos de un hotel en París. El actor se encontraba en Francia como parte de la promoción de Marty Supreme, película que no solo lo tiene de protagonista, sino también como nominado al Premio Oscar.

La grabación fue publicada por la cuenta de Instagram @metgalacrave, aunque fue retirada poco después. Aun así, la difusión ya había sido suficiente para viralizar las imágenes en otras redes sociales.

¿Fue solo una coincidencia o hay algo más entre ellos?

Versiones de testigos aseguran que el momento fue sorpresivo tanto para Chalamet como para Vartolomei, lo que explicaría su reacción al regresar al hotel para evitar a los paparazzi. Según otras personas presentes, ninguno estaba solo, ya que iban acompañados por sus respectivos equipos, lo que llevaría a pensar que se trató simplemente de una coincidencia de agenda y no de una cita.

Hasta el momento, ni el actor ni la actriz han dado declaraciones públicas sobre el video. Timothée Chalamet optó por no hacer comentarios y, en lugar de eso, publicó una galería de imágenes en su cuenta de Instagram, donde mostró detalles de su paso por París: moda, eventos y paisajes. En ninguna de esas fotos aparece Anamaria Vartolomei, lo cual ha dejado a los seguidores aún con más dudas.

Kylie Jenner, ¿afectada por esta situación?

Lo que realmente hizo que el video llamara la atención fue la relación del actor con Kylie Jenner. Desde que comenzaron a salir, la pareja ha mantenido un perfil bajo. Han sido contadas las veces en que se les ha visto juntos en público, y siempre en eventos de gran escala. Por eso, la aparición del actor junto a otra mujer hizo que muchos pensaran en una posible crisis de pareja.

Kylie no ha emitido comentarios al respecto. Tampoco ha compartido publicaciones o mensajes que puedan tomarse como indirectas. Para algunos fans, su silencio es una señal de tranquilidad; para otros, podría ser parte de una estrategia para evitar alimentar rumores innecesarios.

¿Quién es Anamaria Vartolomei?

El nombre de Anamaria Vartolomei puede resultar nuevo para algunos, pero en Europa es una figura reconocida. Nació en Bacău, Rumania, y se mudó a Francia durante su infancia. A los 10 años ya estaba actuando junto a la legendaria Isabelle Huppert, lo que marcó el inicio de una carrera prometedora.

En 2021, su papel en la película “El acontecimiento” la colocó en el centro del cine europeo, gracias a una interpretación fuerte y comprometida que recibió elogios de la crítica. Su actuación le permitió ganar importantes premios y posicionarse como una de las actrices jóvenes más destacadas de su generación.

Además de su carrera en el cine, es embajadora de marcas como Chanel y divide su tiempo entre París y Los Ángeles. Más recientemente, llegó a Hollywood con la película “Mickey 17”, dirigida por Bong Joon-ho, el mismo director de Parásitos.

