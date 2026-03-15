Kylie Jenner deslumbra en los Oscar con vestido inspirado en Jessica Rabbit y 200 quilates 

Kylie Jenner mostró en redes sociales el look que eligió para asistir a la 98.ª edición de los Premios Oscar, celebrada el 15 de marzo en el Dolby Theatre de Los Ángeles, donde acompañó al actor Timothée Chalamet, nominado a Mejor Actor.

La empresaria y figura mediática publicó en Instagram un video en el que aparece con un vestido rojo rubí de la firma Schiaparelli, diseñado por Daniel Roseberry, acompañado por joyas con cerca de 200 quilates de diamantes de Lorraine Schwartz. El estilismo, inspirado en el personaje animado Jessica Rabbit, se difundió horas antes del inicio de la ceremonia.

Kylie Jenner asistió a la gala acompañando al actor Timothée Chalamet. (Foto: Reuters)

El vestido rojo inspirado en Jessica Rabbit

Kylie Jenner presentó el estilismo previo a la ceremonia mediante un video publicado en su cuenta oficial de Instagram. En las imágenes se observa a la empresaria posando con un vestido rojo rubí de alta costura de Schiaparelli, una de las casas de moda que ha vestido a diversas celebridades en eventos internacionales y alfombras rojas de gran visibilidad mediática.

El diseño, firmado por el director creativo Daniel Roseberry, se caracteriza por un escote pronunciado y un corte en forma de ojo de cerradura en la parte frontal. La silueta ceñida y el intenso tono rojo evocan referencias estéticas asociadas al personaje animado Jessica Rabbit, figura recurrente en la cultura pop.

La propia Jenner aludió a esta inspiración en la publicación que acompañó el video. En el mensaje escribió “jessica quién”, una frase que hacía referencia directa al personaje ficticio conocido por su icónico vestido rojo en la película animada “Who Framed Roger Rabbit”.

Además del video, la empresaria compartió en sus historias de Instagram una fotografía de un Ferrari rojo que describió como su referencia de color para el estilismo.

El look estuvo inspirado en el icónico personaje Jessica Rabbit. (Foto: X/@FilmUpdates)

Las joyas de 200 quilates que acompañaron el look

El conjunto se complementó con un importante despliegue de joyería. Jenner llevó piezas de la diseñadora Lorraine Schwartz, conocida por trabajar con celebridades de Hollywood en eventos como los Premios Oscar, los Globos de Oro y la Met Gala.

Según información difundida por la propia joyera, el conjunto incluía aproximadamente 200 quilates de diamantes distribuidos en un collar, pendientes y anillos. Estas piezas añadieron brillo al estilismo y reforzaron el carácter de alta joyería del conjunto.

Las creaciones de Lorraine Schwartz han sido utilizadas en numerosas ceremonias de premios por figuras de la industria cinematográfica y musical. La diseñadora ha trabajado anteriormente con artistas como Beyoncé, Kim Kardashian y Blake Lively en eventos de alto perfil.

El uso de diamantes de gran tamaño es habitual en las apariciones de celebridades durante la temporada de premios. Este tipo de piezas suelen ser cedidas temporalmente por casas joyeras para eventos específicos, especialmente en galas como los Oscar.

El estilismo incluyó joyas de Lorraine Schwartz con cerca de 200 quilates de diamantes. (Foto: X/@FilmUpdates)

El contexto de la temporada de premios 2026

La aparición de Kylie Jenner se produjo en el contexto de la temporada de premios de 2026, en la que Timothée Chalamet ha sido protagonista por su nominación a Mejor Actor en los Premios Oscar. El actor acudió a diferentes ceremonias previas acompañado por la empresaria.

Durante los Globos de Oro de este año, Jenner asistió con un vestido de lentejuelas doradas hecho a medida por Ashi Studio. El diseño incorporaba detalles metálicos que evocaban el color de la estatuilla de los premios, lo que generó comentarios en medios especializados en moda.

Posteriormente, la pareja también apareció junta en la ceremonia de los premios BAFTA celebrada en Londres. Para la ocasión ambos optaron por estilismos negros coordinados, una tendencia recurrente en sus apariciones públicas durante la temporada de premios.

En otras alfombras rojas, como el estreno de la película 'Marty Supreme' en Los Ángeles, Jenner y Chalamet también llamaron la atención por sus elecciones de vestuario coordinadas. En aquella ocasión ambos vistieron prendas en tonos naranjas de la marca Chrome Hearts.