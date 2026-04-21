Karol G dará conciertos en México: fechas y cuándo es la preventa de boletos

Karol G hace unos días, durante su presentación en Coachella 2026, la cantante compartió con sus fans que dentro de poco comenzaría una nueva gira, pero no dio muchos detalles, hasta esta mañana que reveló más información.

Por medio de un video en donde se le ve realizando un viaje en carretera, Karol G reveló que su tour llevará por nombre “Viajando Por El Mundo Tropitour” y que visitará de nuevo México.

Captura de pantalla

Si quieres ir a los conciertos que dará Karol G en México, aquí te contamos cuándo serán y la fecha en la que podrás adquirir tus boletos.

¿Cuándo y dónde se presentará Karol G en México?

Karol G regresará este año a México después de que en 2024 la colombiana ofreciera varios conciertos en nuestro país.

Con su nuevo tour, la cantante visitará dos ciudades. Será el 6 de noviembre cuando se presente en el Estadio BBVA en Monterrey y el 13 de noviembre en el Estadio GNP en CDMX.

Karol G en Coachella AFP

¿Cuándo será la preventa de boletos para Karol G en México?

Si quieres asistir a alguno de los conciertos que Karol G dará en México, te contamos que la preventa comenzará el próximo 29 de abril a las 2:00 PM en Ticketmaster.

La preventa en Ticketmaster será para aquellos que tengan una tarjeta de crédito o débito Mastercard.

Karol G en Coachella AFP

Pero si no cuentas con una de estas tarjetas, en la venta general podrás adquirir tus boletos con cualquier plástico. Toma en cuenta que esta venta se realizará el 30 de abril a las 2:00 PM en Ticketmaster.

Hasta el momento se desconocen los precios de los boletos, pero se espera se revelen días antes de que comience la preventa. Tampoco se sabe si es que se pondrán a la venta algún paquete VIP.

PJG