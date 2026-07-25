"Nos vamos a París": Karol G cumple el sueño de una pareja y les regala viaje de  luna de miel 

Los asistentes al concierto de Karol G en el Soldier Field de Chicago vivieron un momento lleno de emoción cuando la cantante sorprendió a una pareja de recién casados al regalarles un viaje de luna de miel.

El emotivo momento ocurrió durante el primer concierto de su gira "Viajando Por El Mundo Tropitour", donde la intérprete de Tusa protagonizó una de las escenas más comentadas de la noche.

Karol G regala una luna de miel a pareja de recién casados

A través de una cartulina, una pareja llamó la atención de la cantante mientras disfrutaba del concierto desde el público. El mensaje decía: "Nos casamos, queremos ir a otro show de luna de miel".

Al leerlo, Karol G decidió acercarse para platicar con ellos y preguntarles cuál era el destino de sus sueños para celebrar su luna de miel.

En un video compartido en redes sociales se escucha a la cantante preguntar a la recién casada: ¿Cuál sería tu lugar soñado para una luna de miel?. Sin dudarlo, la joven respondió: París.

Con una sonrisa, la artista recordó que tiene conciertos programados en la capital francesa y les dio la noticia que desató la euforia del estadio.

"Voy de buenas porque Karol G tiene show en París. Así que nos vamos de luna de miel para París y a ver el show de Karol G… ¡Felicidades para esa pareja de recién casados!", expresó la colombiana.

El gesto fue recibido entre aplausos y gritos de emoción por parte de los miles de asistentes.

El gesto de Karol G emociona a sus seguidores

El video rápidamente comenzó a viralizarse en redes sociales, donde cientos de usuarios destacaron la cercanía de la cantante con sus fans y el emotivo regalo que hizo a la pareja.

Muchos aseguraron que el detalle convirtió un día ya inolvidable para los recién casados en una experiencia aún más especial, además de reconocer la generosidad de la intérprete colombiana.

No es la primera sorpresa que Karol G da a sus fans

Esta no es la primera ocasión en la que Karol G sorprende a sus seguidores con un gesto especial. En 2024, la cantante regaló boletos para uno de sus conciertos a un joven de 18 años que había perdido sus ahorros destinados para verla en vivo.

Este tipo de acciones han fortalecido la imagen de la artista como una de las figuras más cercanas a su público, además de consolidar el cariño que recibe por parte de sus seguidores.

Actualmente, Karol G es una de las máximas exponentes del reguetón y el pop urbano. A lo largo de su carrera ha obtenido importantes reconocimientos, entre ellos convertirse en la primera mujer en liderar la lista Billboard 200 con un álbum en español.

Karol G regala viaje de luna de miel a una pareja durante concierto en Chicago Foto: Cuartoscuro.com / Edgar Negrete Lira

Como parte de su gira "Viajando Por El Mundo Tropitour", la cantante aún tiene conciertos programados en Estados Unidos, España, Francia, Gran Bretaña y Alemania.