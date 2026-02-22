Kali Uchis cancela concierto en Guadalajara por actos de violencia tras muerte de 'El Mencho'

Kali Uchis, cantante estadunidense, que esta noche daría un concierto en Guadalajara, tuvo que cancelar el show que daría tras la ola de violencia que se presentó en Jalisco hace tan solo unas horas.

Tras confirmarse que estos hechos estaban relacionados por el abatimiento de “El Mencho”, las autoridades de Jalisco habían mencionado que las actividades culturales y eventos masivos quedaban cancelados, pero es hasta ahora que la promotora anunció la cancelación del concierto de Kali Uchis.

Kali Uchis Instagram

Cancelan concierto de Kali Uchis en Guadalajara

Por medio de un comunicado publicado en las redes sociales de Ocesa, así como del reciento en donde se realizaría el concierto, Auditorio Telmex, se confirmó que el concierto de Kali Uchis queda cancelado.

En el comunicado se mencionó que el show queda cancelado por hechos que están fuera del alcance de la artista, promotora, así como del recinto.

Kali Uchis Instagram

“Informamos al público de Guadalajara que, debido a circunstancias ajenas al artista, al promotor y al recinto, el show de Kali Uchis programado para hoy 22 de febrero en el Auditorio Telmex no se llevará a cabo”.

¿Cómo pedir reembolso si compraste boleto para Kali Uchis?

Debido a que no se anunció una nueva fecha para el concierto de Kali Uchis en Guadalajara, Ocesa confirmó que se podrá pedir reembolso de los boletos adquiridos para este evento.

Por lo que, si hiciste tu compra en taquillas, deberás acudir al recinto y ahí mismo pedir que se te regrese el dinero por la compra de los boletos. Ocesa menciona que esto podrás realizarlo dentro de unos días.

Por otra parte, si compraste los boletos en línea, es decir, a través de la página de Ticketmaster, el reembolso deberá verse reflejado automáticamente en la tarjeta con la que hiciste el pago, esto de acuerdo con los tiempos establecidos por tu institución bancaria.

Gobernador de Jalisco canceló eventos masivos

Antes de que se confirmara que Kali Uchis no se presentaría en Guadalajara esta noche, el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, emitió un mensaje en el que informó que se cancelaban los eventos masivos tras la ola de violencia en el estado por la muerte del narcotraficante Nemesio Oseguera “El Mencho”.

“Además he ordenado la cancelación de eventos masivos durante el domingo en todo el estado”, escribió el gobernador en redes sociales.

PJG