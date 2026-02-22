Alfombra roja BAFTA 2026: los mejores looks y más elegantes

La alfombra roja en los BAFTA 2026 será el punto de partida de una ceremonia que cada año reúne a figuras destacadas de la industria cinematográfica en Londres. El Royal Festival Hall se convierte nuevamente en el escenario donde actores, directores, productores y ejecutivos celebran lo mejor del cine. Esta gala es considerada una de las citas más relevantes de la temporada de premios y suele influir en el rumbo hacia los Oscar del próximo mes.

La edición 2026 de los Premios BAFTA llega con varias historias que llaman la atención: un nuevo conductor, producciones que han roto récords de nominaciones y reconocimientos especiales a figuras clave del sector. Además, la competencia entre las películas más nominadas promete ser uno de los momentos centrales de la noche.

Pero antes de que se entreguen los premios, los famosos desfilan por la alfombra roja en donde presumen sus mejores outfits. En la galería de la parte superior te dejamos algunas imágenes de los looks que portaron los invitados a los BAFTA 2026.

Alan Cumming debuta como conductor de la ceremonia

En esta ocasión, el encargado de presentar los Premios BAFTA de Cine 2026 será Alan Cumming. Será su primera vez al frente de esta gala de cine, luego de haber presentado los Premios BAFTA de Televisión en 2025. Con este cambio, sustituye al presentador del año anterior, David Tennant.

“Una batalla tras otra” encabeza la lista de nominaciones

Entre las producciones que parten como favoritas destaca la película estadounidense “Una batalla tras otra”, que suma 14 nominaciones. La cinta compite en categorías principales como Mejor Película, Mejor Director y Guión Adaptado, lo que la posiciona como una de las más fuertes de la edición.

Con esta cifra, la producción alcanza la segunda mayor cantidad de nominaciones en la historia de los BAFTA, solo superada por “Gandhi” de Richard Attenborough, que obtuvo 16 candidaturas en 1983. Este dato coloca a “Una batalla tras otra” dentro de un grupo reducido de películas que han marcado un precedente en estos premios.

Otra de las producciones que buscará dominar la noche es “Sinners”, que obtuvo 13 nominaciones. La película está considerada en apartados relevantes como Mejor Dirección y Guión Original, ambos para Ryan Coogler.

Uno de los puntos destacados es la primera nominación de Michael B. Jordan a los Premios BAFTA en la categoría de Mejor Actor. Además, la actriz de Manchester, Wunmi Mosaku, figura entre las candidatas a Mejor Actriz. Estas nominaciones consolidan a “Sinners” como una de las principales contendientes frente a “Una batalla tras otra”.

Un paso clave rumbo a los Oscar

La ceremonia del domingo no solo celebra lo mejor del cine británico e internacional, también funciona como un indicador de lo que podría ocurrir en los Oscar. Muchas veces, los resultados de los Premios BAFTA 2026 marcan tendencia en la recta final de la temporada.

Los ganadores recibirán el tradicional trofeo con forma de máscara de bronce, símbolo distintivo de estos premios.

