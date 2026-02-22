Hermana de Mónica Noguera fue mordida por un cocodrilo; pensó que se iba a desangrar

Mónica Noguera hace unos días contó que unos días de descanso en Puerto Escondido para su hermana y madre pasaron a ser un momento de preocupación después de que su hermana, Alejandra Noguera, fuera mordida por un cocodrilo.

En entrevista para el canal de YouTube del periodista Gustavo Adolfo Infante, Mónica Noguera compartió algunas imágenes de las heridas de su hermana tras ser mordida por el cocodrilo y contó qué fue lo que pasó.

Mónica Noguera Instagram

¿Cómo ocurrió el accidente con el cocodrilo?

En la plática, Mónica Noguera mencionó que su hermana se encontraba con su mamá cerca de un manglar, cuando sus mascotas se metieron a nadar, fue en ese momento cuando salió el cocodrilo.

“Ella en un momento con mi mamá se sientan en una, pues, como en una laguna, un manglar. Los perros entran a nadar y es ahí cuando el cocodrilo entra”.

Mónica Noguera Instagram

Mónica Noguera dijo que su hermana se iba desangrando, pero encontraron una cabaña en donde le brindaron los primeros auxilios para después trasladarla a un hospital.

“Ale me cuenta que vio y dijo: ‘me voy a quedar aquí’. Pensó que lo único que quería era dejar a mi mamá en un lugar seguro, pero ella pensó: ‘me voy a desangrar’”.

La conductora comentó que al principio creyeron que el cocodrilo solamente había mordido una vez a su hermana, pero al llegar al hospital y tras una revisión, el doctor les informó que habían sido dos mordeduras.

Mónica Noguera Instagram

“Ella tiene tatuada la pierna, también por eso… ella creía que había sido solamente una mordida, pero fueron dos porque ya haciendo justamente con el doctor y analizando con el doctor le dijo: ‘te mordió dos veces’”.

Mónica Noguera reflexionó sobre lo peligrosas que son las mordeduras de cocodrilo, ya que además de poder desangrarte, una vez en el hospital, deben de administrar el antibiótico correcto para combatir las bacterias que deja el cocodrilo tras la mordedura.

“Lo que hace Ale, que es increíble, patea y al abrir, otra vez el cocodrilo… ella ahí saca la pierna, pero en ese momento se estaba desangrando. Ahí tienes dos peligros, el desangrarte o el antibiótico que sea el indicado porque la mordida de un cocodrilo es de las más peligrosas por la bacteria”.

PJG