Jalisco suspenderá eventos masivos hoy; mañana no habrá clases en la entidad

Tras la activación del Código Rojo, por parte del gobierno de la Jalisco ante el abatimiento de Nemesio Osegueda Cervantes, alias "El Mencho", el mandatario estatal, Pablo Lemus Navarro, anunció la cancelación de las clases presenciales en todos los niveles educativos para este lunes 23 de febrero en dicho estado.

Cabe mencionar que este domingo, derivado de un operativo federal, en Tapalpa, Jalisco, en el cual murió el líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), se desató una ola de violencia en dicho estado como en otras entidades del país.

Derivado de lo anterior, el gobernador de Jalisco, anunció la medida, la cual busca priorizar la protección de la comunidad escolar en medio del Código Rojo activado por las autoridades.

En el cuidado de nuestros niños, niñas, jóvenes y maestros de Jalisco, he decidido que mañana se cancelarán clases presenciales en el Estado; en unos momentos más @SecEducacionJal ampliará la información", refirió.

En más del breve comunicado publicado en las redes sociales del edil estatal, Lemus Navarro explicó que será la Secretaría de Educación Jalisco (SEJ) la encargada de detallar las modalidades alternas, como clases en línea o actividades virtuales, para minimizar interrupciones en el proceso educativo.

¿Qué otras actividades se suspendieron?

La suspensión se suma a otras acciones adoptadas por el gobierno estatal, las cuales incluyen la restricción temporal del transporte público y la cancelación de eventos masivos principalmente programados para este domingo 22 de febrero de 2026, todo como medidas de prevención ante los riesgos de movilidad y posibles actos delictivos.

