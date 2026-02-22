'El Mencho' y los corridos que inspiró el exlíder del CJNG

El Mencho, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), ha dejado una marca que va más allá de los expedientes policiales, influyendo en el género regional mexicano. Tras los reportes sobre su fallecimiento, no solo se alteró la tranquilidad en el estado de Jalisco, sino que se ha recordado los narcocorridos que lo mencionan.

Debido a que el CJNG se expandió con rapidez en la última década, la cantidad de canciones dedicadas a su figura es amplia. Diversos artistas han documentado en sus letras desde sus inicios en Michoacán hasta su consolidación en el poder.

El Mencho en los corridos

Muchos nombres pesados de la industria han incluido al capo en su repertorio:

Los Alegres del Barranco: Famosos por su estilo de "corridos pesados", tienen en su catálogo el tema “El Mencho”, uno de los más escuchados.

Gerardo Ortiz: A través de la canción “El M”, el artista ofrece una visión sobre la jerarquía del líder con una producción de alto nivel.

El Komander: Alfredo Ríos incluyó “Estrategias de Guerra”, donde detalla cómo se organiza el grupo delictivo.

Enigma Norteño: Utilizan el apodo de “El Sr. de los Gallos” para dar detalles en sus letras sobre el origen del líder.

Roberto Tapia: Su tema titulado simplemente “El Mencho” se enfoca en el respeto que este impone dentro de su estructura.

Las letras que hacen referencia al CJNG y sus líderes

En la actualidad, exponentes de los corridos bélicos y tumbados como Luis R. Conriquez o Gabito Ballesteros continúan esta tendencia. ‘Presidente’ (Gabito Ballesteros, Natanael Cano, Luis R. Conriquez y Neton Vega) En esta colaboración se escuchan los siguientes versos:

“Cinco millones, ‘El Plumas’ al brinco. Agua de calzón, mi L’Immensité. Una güera prieta pero de caché“. “Y un tusi de las cuatro leches. A la orden de ‘El 3′ y también de ‘El M’”.

‘CJNG’ (Fuerza Regida, Calle 24 y Juanpa Salazar) Esta pieza describe el estilo de vida y la lealtad al grupo.

“Somos de la vieja guardia, de ‘Don Mencho’ somos gente. Transitamos por Vallarta, siempre firmes no corrientes”. “Y ahora jalo con las 4, no lo niego, soy de acción. Machaqueando el mandado pa' sutir de lo mejor (…) No me muevo sin el ‘Junior’, ‘Chucky’, Beto anda al millón (…) Cartel CJNG pa’ que se pongan listos".

‘El Señor de los Gallos’ (Grupo Codiciado) Hace referencia a la comunicación directa con el líder:

“Tengo línea con Nemesio desde Michoacán. Lo que mande lo cachamos".

‘LOU LOU’ (Gabito Ballesteros y Natanael Cano) Menciona zonas de influencia y otros mandos:

“Pa’l señor de la M, acá en GDL (…) “La firma activa junto con su plebe (…) 03 las fresas, puro Scary Movie”.

‘Gente del Mencho - 014’ (Banda Brava) Un tema que subraya la disposición de sus seguidores:

“Somos gente de la gente y el cartel sigue operando. La nueva generación es como así la llamamos. Y somos gente del M, es el señor de los gallos (…) Señor Mencho, usted lo sabe, si es preciso doy la vida".

