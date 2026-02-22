Desmienten toma de aeropuerto en Guadalajara; VIDEO fue por psicosis de algunos pasajeros

El Aeropuerto Internacional de Guadalajara (GDL) mantiene operaciones regulares este domingo 22 de febrero, sin cancelaciones ni afectaciones en vuelos, informó el Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP) tras los hechos de violencia registrados en distintos puntos del estado de Jalisco.

La administración aeroportuaria precisó que no se han registrado incidentes al interior de la terminal y que no existe riesgo para pasajeros, colaboradores o visitantes. El aeropuerto se encuentra bajo resguardo de elementos de la Guardia Nacional y de la Secretaría de la Defensa Nacional, como parte de la coordinación permanente con autoridades federales.

Videos virales y versión oficial

A través de redes sociales se difundió un video del interior del GDL en el que se observó a personas corriendo; algunos medios locales señalaron que la terminal habría sido tomada. Sin embargo, GAP rechazó categóricamente esa versión.

“La información y material difundidos en redes sociales no corresponden a situaciones de riesgo dentro de la terminal, sino a episodios de psicosis entre algunos pasajeros, lo que ha generado percepciones que no reflejan la situación real en el aeropuerto”.

La empresa explicó que el pánico entre los pasajeros se detonó por disparos registrados en la carretera a Chapala, situación ajena a la operación interna del aeropuerto.

Operación aérea sin afectaciones

De acuerdo con el comunicado oficial, las situaciones reportadas en diversas zonas de Jalisco no han impactado la operación interna ni la seguridad de las instalaciones.

GAP recomendó a los usuarios...

Mantener la calma.

Atender las indicaciones del personal aeroportuario.

Mantener comunicación directa con sus aerolíneas para cualquier ajuste en itinerarios.

La compañía reiteró que no hay cancelaciones masivas ni cierres de la terminal aérea.

Perfil corporativo de GAP

El Grupo Aeroportuario del Pacífico es una empresa mexicana especializada en la operación y administración de infraestructura aeroportuaria. Administra 14 aeropuertos —12 en México y dos en Jamaica— que conectan a más de 373 destinos mediante 43 aerolíneas.

En 2024, los aeropuertos operados por GAP atendieron a 63.7 millones de pasajeros, lo que lo posiciona como uno de los principales operadores aeroportuarios de América Latina.

Los hechos ocurren en un contexto de operativos federales y bloqueos en distintos puntos de Jalisco, lo que generó desinformación y reacciones de alarma entre usuarios de redes sociales.

Las autoridades reiteraron la importancia de verificar información en canales oficiales para evitar la propagación de rumores que puedan afectar la percepción pública de seguridad.

