Novia de Eric Dane se pronuncia tras su muerte por ELA: el actor aún estaba casado

Janell Shirtcliff, pareja de Eric Dane, dedicó varios mensajes cargados de emoción al actor tras su muerte a los 53 años.

La cineasta y fotógrafa, que estuvo al lado del actor de Grey’s Anatomy mientras enfrentaba la ELA, publicó en sus historias de Instagram imágenes y memorias íntimas que evidenciaban la cercanía que compartían.

La pareja de Eric Dane se pronuncia tras su fallecimiento Grosby

Tras darse a conocer la muerte del actor Eric Dane, Janell Shirtcliff —quien mantenía una relación sentimental con él— recurrió a sus redes sociales para despedirlo públicamente. A través de distintas publicaciones, la directora y fotógrafa expresó su pesar y rindió tributo al intérprete con mensajes cargados de significado.

Shirtcliff, que estuvo presente durante el proceso en el que el actor enfrentó la esclerosis lateral amiotrófica (ELA), compartió en sus historias de Instagram imágenes y recuerdos personales que documentaban momentos vividos juntos. Las publicaciones reflejaron la cercanía que construyeron en los últimos años y el acompañamiento que ella le brindó durante su enfermedad.

En la primera fotografía, el actor aparecía sonriente, mirándola con complicidad. Llevaba gafas oscuras y se encontraba resguardado bajo la sombra de una palmera, en lo que parecía un instante tranquilo y privado lejos de los reflectores.

Eric Dane y Janell Shirtcliff Janell Shirtcliff (Instagram)

Horas después, Shirtcliff, de 42 años, compartió otra imagen en la que Dane le besa suavemente la cabeza mientras ambos posan sobre unas escaleras frente a un edificio. La escena transmitía ternura y cercanía; incluso coincidían en el calzado, pues ambos llevaban mocasines Gucci muy similares, un detalle que evidenciaba la sintonía y el vínculo especial que compartían.

En las publicaciones posteriores, Janell Shirtcliff dejó ver a Eric Dane relajado y de buen humor, con una sonrisa franca mientras compartía instantes sencillos junto a ella y su círculo más cercano.

Entre los recuerdos difundidos, la fotógrafa también incluyó un video captado durante una sesión fotográfica. En las imágenes, el actor posa frente a la cámara mientras su hija —cuya identidad se mantiene en privado— intenta darle indicaciones desde detrás del lente, en una escena espontánea y familiar.

La esposa de Eric Dane y su situación legal

Aunque en los últimos meses Eric Dane fue visto públicamente con Janell Shirtcliff, el actor seguía legalmente casado con Rebecca Gayheart. La pareja se casó en 2004 y tuvo dos hijas. Años después, su relación cambió: se separaron y el proceso legal de divorcio se inició, pero no llegó a concretarse.

Rebecca Gayheart: separados, pero casados Grosby

De acuerdo con reportes de medios de espectáculos que citan registros judiciales y declaraciones públicas, Gayheart presentó la solicitud de divorcio en 2018 y, tiempo después, pidió que el caso se desestimara (es decir, que se retirara/cancelara). Tras esa decisión, diversas notas describieron su dinámica como una relación centrada en la crianza y el apoyo familiar, más que en la vida en pareja.

En ese contexto, los homenajes posteriores al fallecimiento del actor volvieron a poner el foco en Gayheart: ella compartió imágenes familiares y mensajes relacionados con el duelo, destacando a sus hijas y la historia que los unió, incluso después de la separación.