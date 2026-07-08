Justin Baldoni rompe el silencio sobre Blake Lively; asegura que vivió una "injusticia"

Después de mantener silencio durante gran parte del proceso legal que enfrentó con Blake Lively, el actor y director Justin Baldoni decidió compartir públicamente cómo ha vivido este capítulo de su vida. En un mensaje acompañado por su esposa, Emily, aseguró que toda la situación representó para él una profunda "injusticia" y explicó por qué prefirió no responder antes a las acusaciones.

¿Por qué Justin Baldoni decidió hablar hasta ahora?

Baldoni explicó que tanto él como Emily optaron por mantenerse al margen del debate público mientras el caso avanzaba en los tribunales. Según comentó, su intención no es alimentar la polémica ni responder a las versiones que circulaban, pues consideraban que durante los últimos dos años se difundieron múltiples afirmaciones falsas.

Señaló que confiaron en que el proceso judicial siguiera su curso antes de ofrecer su versión de los hechos.

Foto: Instagram blakelively

¿Cómo afectó el conflicto a su familia?

Emily Baldoni reveló que el enfrentamiento legal tuvo un fuerte impacto emocional en su familia. Incluso aseguró que todavía les resulta difícil comprender todo lo ocurrido y describió la situación como una experiencia traumática.

Además, expresó que, desde su perspectiva, el conflicto terminó convirtiéndose en algo que, según sus palabras, se presentó como una causa en favor de los derechos de las mujeres.

¿En qué está enfocado actualmente el director?

Justin aseguró que, tras este complicado episodio, su prioridad es recuperar la tranquilidad junto a sus seres queridos. Reconoció que el proceso de sanar no ha sido sencillo ni inmediato, pero afirmó que esta experiencia le permitió valorar aún más a su familia, sus hijos, sus amigos, su comunidad y su fe.

También aprovechó para agradecer a las personas que lo apoyaron durante este tiempo, especialmente a quienes confiaron en él y le brindaron palabras de aliento y oraciones.

Foto: Instagram justinbaldoni

¿Cómo va la disputa legal entre Justin Baldoni y Blake Lively?

El conflicto judicial comenzó después de que Blake Lively presentara una demanda por presunto acoso sexual y represalias relacionadas con la película It Ends With Us.

Posteriormente, Baldoni respondió con una contrademanda en contra de la actriz y de su esposo, Ryan Reynolds, en la que los acusó de difamación y extorsión. Sin embargo, esa acción legal fue desestimada por un juez.

Foto: Redes

Más recientemente, la actriz obtuvo una resolución favorable en una parte del proceso, luego de llegar a un acuerdo con la productora vinculada a Baldoni. Como resultado, el tribunal autorizó el pago de los honorarios legales de Lively, aunque rechazó su petición de imponer sanciones económicas adicionales.

De acuerdo con los documentos del caso, Blake Lively también presentó una solicitud para que Justin Baldoni cubra más de ocho millones de dólares correspondientes a gastos y honorarios de abogados.

En medio de este escenario, Baldoni asegura que su prioridad ya no está en la confrontación pública, sino en dejar atrás el conflicto y continuar con el proceso de recuperación personal junto a su familia.