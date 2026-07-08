Novia de Lamine Yamal le pide llegar a la final del Mundial... ¡Para ver a otro hombre!

La influencer española Inés García, actual pareja sentimental del futbolista Lamine Yamal, encendió las redes sociales con una insólita petición. La creadora de contenido reaccionó al anuncio oficial de la FIFA sobre la presentación estelar de Justin Bieber en el espectáculo de medio tiempo de la gran final del Mundial de futbol.

García utilizó sus plataformas digitales para enviar un contundente mensaje público a la joven promesa del FC Barcelona. La joven sevillana exigió al jugador asegurar el boleto al partido definitivo del torneo para cumplir su sueño de presenciar el concierto del aclamado artista canadiense totalmente en vivo.

Inés García espera poder ver a Justin Bieber en la Final del Mundial Foto de IG: Inés García Santos

"Mi amor, haz lo que sea para llegar a la Final. ¿Me escuchas? Lo que sea", redactó la creadora de contenido. La española acompañó estas palabras con la imagen promocional que confirma la participación del intérprete de música pop en el evento deportivo más visto del planeta.

La publicación desató una ola de reacciones entre los aficionados españoles y los seguidores de la pareja. Los internautas tomaron con mucho humor la presión adicional que la creadora de contenido depositó sobre los hombros del delantero, quien debutó recientemente en esta justa mundialista.

Inés García con la camiseta de Lamine Yamal. Foto de IG: Inés García Santos

Actualmente, la novia del futbolista se encuentra en Estados Unidos para seguir de cerca los pasos del equipo europeo. Desde las gradas, la joven mantiene su incondicional apoyo hacia el atacante de 18 años, convirtiéndose en una figura constante durante las transmisiones televisivas internacionales.

El duro camino hacia la anhelada final

El jugador del equipo catalán y la Selección de España concentran toda su energía en superar su próximo gran obstáculo deportivo. El cuadro ibérico chocará frente al combinado de Bélgica en un duelo correspondiente a la fase de Cuartos de Final de la prestigiosa copa mundial.

Ambos representativos nacionales saltarán al terreno de juego el próximo viernes 10 de julio. El silbatazo inicial sonará en punto de las 13:00 horas, tiempo del centro de México, teniendo como magno escenario un imponente estadio ubicado en la ciudad de Los Ángeles, California.

Lamine Yamal jugando con España REUTERS

El equipo español necesita sumar tres victorias más para asegurar su lugar en el partido definitivo y complacer la petición de la famosa celebridad de internet. La presión mediática aumenta sobre los jugadores europeos conforme avanzan a las instancias definitivas de esta apretada competencia internacional.

La pareja oficializó su relación amorosa el pasado 20 de mayo de 2026 ante la mirada de toda la prensa deportiva. Ambos decidieron confirmar su noviazgo durante la cena de celebración del título de Liga obtenido por el plantel blaugrana, disipando todos los rumores previos sobre su romance.

El perfil mediático de la joven sevillana

Inés García construyó una carrera sólida como figura pública mucho antes de vincularse sentimentalmente con el astro del balompié español. A sus 21 años de edad, la originaria de Sevilla, España, destaca como una de las voces más fuertes dentro del mundo de la creación de contenido digital.

La española enfoca sus publicaciones en temas de moda, consejos de belleza y estilo de vida en general. Este enfoque le permitió firmar un lucrativo contrato con In Management, la prestigiosa agencia de representación de talentos digitales fundada por la reconocida celebridad de internet Dulceida.

Inés García en el estadio con camiseta de España. Foto de IG: Inés García Santos

El impacto digital de la joven resulta evidente al revisar los números oficiales de sus distintas cuentas. La creadora supera los 700 mil seguidores en su perfil de Instagram y registra una comunidad mayor al millón de fanáticos en la plataforma de videos cortos TikTok.

Su influencia mediática multiplica el alcance de cualquier mensaje vinculado al entorno del veloz jugador europeo. Ahora, millones de cibernautas vigilarán el desempeño del atacante español sobre la cancha para descubrir si logrará cumplir el costoso capricho musical de su famosa compañera de vida.