Blake Lively exige millones de dólares a Justin Baldoni para pagar sus gastos legales

Blake Lively volvió a dar un paso en la batalla legal que mantiene con Justin Baldoni. Aunque el conflicto principal entre ambos ya llegó a un acuerdo tras la polémica por Romper el círculo (It Ends With Us), la actriz presentó una nueva petición ante un tribunal para recuperar más de 8 millones de dólares que asegura haber desembolsado durante su defensa.

De acuerdo con documentos judiciales presentados el 29 de junio y difundidos por People, la actriz pidió que Justin Baldoni y Wayfarer Studios paguen 8 millones 35 mil 04 dólares, una cifra que incluye honorarios de abogados, costos judiciales y otros gastos relacionados con el proceso.

Foto: Instagram blakelively

¿Cuánto dinero le pide Blake Lively a Justin Baldoni?

Dentro de la solicitud, Blake Lively reclama 7 millones 495 mil 526 dólares por concepto de honorarios legales. Además, busca recuperar 39 millones 514 mil 01 dólares correspondientes a costos y gastos derivados del litigio.

Foto: Instagram justinbaldoni

Según el equipo jurídico de la actriz, la estrategia aplicada durante el juicio fue "integral y necesaria" para lograr que la demanda presentada por Justin Baldoni fuera desestimada. Los abogados también indicaron que Lively continúa cubriendo gastos relacionados con el caso y que solicitará el reembolso de los honorarios que se generen en esta nueva etapa.

Asimismo, explicaron que los costos aumentaron debido al gran interés mediático que despertó el litigio y por la enorme cantidad de pruebas revisadas, entre ellas miles de documentos proporcionados por la actriz, Wayfarer Studios y otros involucrados.

El juez aún no decide si aprobará el pago

Por ahora, la petición presentada por Blake Lively no significa que el dinero ya haya sido autorizado.

El juez federal Lewis J. Liman estableció que Justin Baldoni y Wayfarer Studios deberán responder a la solicitud antes del 13 de julio. Una vez que ambas partes presenten sus argumentos, el magistrado decidirá si concede el monto completo, lo reduce o rechaza parte de la petición.

Blake Lively y Justin Baldoni saliendo de la Corte Grosby Group

Esta nueva solicitud fue presentada después de que el juez determinó que Blake Lively puede pedir el reembolso de honorarios legales y costos judiciales con base en la Sección 47.1 del Código Civil de California, una norma que protege a quienes denuncian presunto acoso sexual, discriminación o represalias frente a demandas por difamación consideradas retaliatorias.

En esa resolución, el magistrado concluyó que la actriz fue la parte vencedora en la demanda por difamación promovida por Justin Baldoni, por lo que tiene derecho a solicitar la recuperación de los gastos que generó su defensa.

¿Por qué Blake Lively y Justin Baldoni llegaron a los tribunales?

Todo comenzó en diciembre de 2024, cuando Blake Lively acusó a Justin Baldoni, director y coprotagonista de Romper el círculo, de presunto acoso sexual durante la producción de la película.

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Además, la actriz afirmó que, tras expresar sus preocupaciones, Baldoni y personas relacionadas con Wayfarer Studios emprendieron una campaña para desacreditarla públicamente.

Justin Baldoni negó las acusaciones y respondió con una demanda por difamación, la cual posteriormente fue desestimada por el juez.

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Aunque en mayo de este año ambas partes alcanzaron un acuerdo para poner fin al litigio principal, quedó pendiente que el tribunal resolviera la petición de Blake Lively para recuperar los honorarios legales y otros gastos que asegura haber cubierto durante el proceso.