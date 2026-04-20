Blake Lively estima millonarias pérdidas por daño a su imagen tras pleito con Baldoni

Blake Lively sostiene que la imagen de “chica mala” que surgió durante su conflicto legal con Justin Baldoni, le habría provocado pérdidas superiores a los 40 millones de dólares en daños a su reputación, de acuerdo con información de la TMZ.

Según documentos judiciales, la actriz detalla las cifras que está reclamando dentro del proceso legal. Blake solicita alrededor de 161 millones de dólares a la empresa de Baldoni, cantidad que incluye 56 millones por ganancias pasadas y futuras, 49 millones por pérdidas en su empresa de productos para el cabello, 22 millones para su marca Betty Buzz, entre otros conceptos.

En nuevos documentos, la protagonista de “Gossip Girl” amplió su postura, señalando que contrató a un experto que identificó más de 176 millones de impresiones en redes sociales donde fue descrita como “chica mala”, “acosadora” e “insensible”. Dicho análisis estima que el daño a su reputación estaría valorado entre 36.5 y 40.5 millones de dólares.

Foto: Instagram blakelively

Por su parte, Baldoni y su equipo han rechazado estas cifras y las han cuestionado públicamente ante el tribunal.

El caso entre Blake Lively y Justin Baldoni continúa su curso y está programado para llegar a juicio el próximo 18 de mayo en Nueva York. El juez del caso ya desestimó la mayoría de las acusaciones relacionadas con la experiencia de la actriz en el rodaje de “It Ends With Us”.

Justin Baldoni. Foto Instagram justinbaldoni

La polémica entre Blake y Baldoni:

La polémica entre Blake Lively y Justin Baldoni surge a raíz de la película “It Ends With Us” (2024), donde ambos trabajaron como protagonistas y también estuvieron involucrados en la producción.

Tras el estreno, la relación entre los dos se fracturó y comenzó un fuerte conflicto legal.

Blake Lively presentó una demanda en diciembre de 2024, en la que acusa a Baldoni de presunto acoso sexual, represalias y una supuesta campaña para dañar su imagen pública. Por su parte, el actor y director ha negado las acusaciones y respondió con una contrademanda, señalando a Lively y a su equipo por presunta manipulación y daño a su reputación.

El caso ha generado gran atención mediática debido a la filtración de documentos, mensajes y estrategias de relaciones públicas, además de la implicación indirecta de otras figuras de Hollywood. Aunque algunas acusaciones fueron desestimadas por un juez, el proceso legal continúa con otros señalamientos aún vigentes.

Hasta el momento, el caso sigue en curso y está previsto que llegue a juicio en mayo de 2026, con ambas partes manteniendo versiones totalmente opuestas sobre lo ocurrido durante y después del rodaje.

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