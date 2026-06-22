Durante años, Taylor Swift y Blake Lively fueron consideradas una de las amistades más sólidas dentro de Hollywood. La actriz apareció en proyectos relacionados con la cantante, formó parte de momentos importantes de su vida personal y fue una presencia habitual dentro de su círculo más cercano.

Por eso llamó la atención cuando comenzaron a surgir reportes sobre un distanciamiento entre ambas. La situación tomó fuerza durante los últimos meses debido a la disputa legal relacionada con la película It Ends With Us, un conflicto que terminó involucrando indirectamente el nombre de Swift.

Ahora, nuevas versiones apuntan a que la relación podría estar entrando en una etapa diferente y que ambas estarían dando los primeros pasos para reconstruir la confianza.

El gesto que acercaría de nuevo a Taylor Swift y Blake Lively IG taylorandblake316

Taylor Swift y Blake Lively habrían vuelto a hablar

Según información publicada por Daily Mail, Taylor Swift y Blake Lively retomaron recientemente el contacto después de varios meses de tensión.

Fuentes cercanas señalaron que ambas ya habrían sostenido conversaciones telefónicas, algo que representa un cambio importante considerando los reportes previos sobre el distanciamiento.

De acuerdo con una de las personas consultadas por el medio británico, el acercamiento todavía se encuentra en una etapa inicial, pero existe disposición por parte de ambas para intentar mejorar la relación.

Otra fuente aseguró que la actriz estaría recibiendo una nueva oportunidad y que las conversaciones recientes han servido para recuperar gradualmente la confianza que se vio afectada durante los últimos meses.

Aunque ninguna de las dos ha comentado públicamente estos reportes, la información coincide con versiones que apuntan a un ambiente menos tenso entre ellas.

El gesto que acercaría de nuevo a Taylor Swift y Blake Lively IG taylorandblake316

La boda de Taylor Swift y Travis Kelce podría convertirse en el esperado reencuentro

Uno de los detalles que más ha llamado la atención es que la posible reconciliación coincidiría con los preparativos de la esperada boda entre Taylor Swift y Travis Kelce.

Los reportes señalan que Blake Lively estaría entre las personas consideradas para asistir al evento, una posibilidad que meses atrás parecía poco probable debido al distanciamiento.

Incluso algunas fuentes citadas por medios internacionales aseguran que la actriz ya tendría listo un vestido para la celebración.

La posibilidad de verla en la boda ha generado interés porque sería la primera aparición pública importante junto a Swift después de la controversia que afectó su amistad.

Además, la lista de invitados incluiría a varias figuras cercanas a la cantante, entre ellas Ed Sheeran, Zoë Kravitz, las integrantes de Haim y otros amigos que han acompañado a Swift durante los últimos años.

El gesto que acercaría de nuevo a Taylor Swift y Blake Lively IG taylorandblake316

¿Por qué dejaron de ser amigas Taylor Swift y Blake Lively?

Las especulaciones sobre problemas entre ambas comenzaron a crecer cuando trascendió que la amistad se habría visto afectada por la disputa legal relacionada con It Ends With Us.

Diversos reportes señalaron que Swift se sintió incómoda después de verse relacionada indirectamente con aspectos del conflicto que involucraba a Blake Lively y a Justin Baldoni.

La situación se volvió más compleja cuando salieron a la luz documentos judiciales y mensajes privados relacionados con el caso.

En ese contexto, varios medios estadounidenses informaron que la relación entre ambas se había enfriado considerablemente y que la cantante había optado por tomar distancia.

Incluso llegó a reportarse que Lively podría quedar fuera de algunos eventos importantes vinculados a Swift debido a la tensión existente.