Frentes Políticos / 8 de julio de 2026

1. Manuscritos. Claudia Sheinbaum, presidenta de México, recibió la octava carta del vicealmirante Manuel Roberto Farías, vinculado a proceso. Afirma que fue señalado con información equivocada y que dentro del propio aparato público existen funcionarios protegidos. La acusación no sustituye a las pruebas, pero sí coloca una pregunta: ¿quién alimentó una versión que ahora es impugnada por el principal acusado? Si la investigación es sólida, deberá acreditarse en tribunales; si hubo excesos en la comunicación oficial, el desgaste alcanza a más de un escritorio. Sus cartas dejaron de ser correspondencia: son presión política.

2. Páginas. Hace 50 años, el gobierno de Luis Echeverría creyó que bastaría con silenciar una línea editorial. La página en blanco nos recuerda el golpe a Excélsior y la salida de Julio Scherer García de la dirección del diario. El vacío de aquella edición terminó lleno de significados y recordó que la censura puede alterar una portada, pero difícilmente borra las ideas. Medio siglo después, la total libertad de expresión sigue sin ser una conquista definitiva, pero estamos en el camino. Cada generación surge obligada a defenderla, porque el silencio impuesto nunca deja de acechar.

3. Expertise. La experiencia política se ostenta y se demuestra. Ricardo Monreal volvió a hacerlo durante la presentación del libro La nueva legislación por el agua, que reunió a diputados de Morena, aliados y al gobernador de Michoacán, Alfredo Ramirez Bedolla, entre otros. El encuentro dejó ver que el coordinador parlamentario conserva una capacidad de convocatoria que pocos igualan. El libro explica el proceso que dio forma al nuevo marco legal en materia hídrica, pero el mensaje político fue que si se trata de construir consensos y mantener cohesionada a la mayoría, propios y aliados, el sello Ricardo Monreal sigue marcando diferencia.

4. Territorio. Emilia Calleja, directora de la CFE, deja un precedente en cómo hacer las labores de manera cercana a las personas: con una mayor sensibilización de los trabajadores para reforzar la calidad de su servicio a los usuarios y al visitar los centros de atención. Pero también al llevar la atención al campo. En una estrategia que se diferencia por hablar de frente con la población recorrió, junto con Evelyn Salgado, gobernadora de Guerrero, municipios de la entidad. Con ello, Calleja busca generar una relación más estrecha con las comunidades y demostrar cómo se puede hacer trabajo del otro lado del escritorio.

5. ¿Espejismo? Gabriela Cuevas, representante del gobierno de México para la organización del Mundial, celebra que el país “anotó muchísimos goles” y destaca la afluencia turística, la derrama económica y la proyección internacional. El balance luce atractivo, aunque las cifras definitivas y el costo real de la organización aún deberán resistir el escrutinio. Los grandes eventos regalan postales de éxito inmediato, pero la factura llega después, entre auditorías, contratos y cuentas públicas. La euforia es pasajera; los números permanecen. Ya terminarán los partidos y comenzará la revisión.