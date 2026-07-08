¿YosStop realmente rechazó a Cristiano Ronaldo? Esto fue lo que ocurrió

La influencer Yoseline Hoffman, respondió a la controversia que surgió en redes sociales luego de que se viralizara la versión de que supuestamente rechazó románticamente a Cristiano Ronaldo. La creadora de contenido explicó que esa interpretación no corresponde a lo que realmente dijo y aseguró que toda la historia fue sacada de contexto.

¿Qué contó YosStop sobre Cristiano Ronaldo?

Durante una reciente participación en un podcast, YosStop recordó que hace algún tiempo fue contratada para participar en un comercial de un videojuego de futbol grabado en Madrid, producción en la que también estuvo involucrado Cristiano Ronaldo.

Foto: Instagarm justyoss

Sin embargo, explicó que nunca coincidieron durante las grabaciones, ya que filmaron en días distintos. Aunque la producción le ofreció permanecer un día más para conocer al futbolista portugués, decidió regresar a casa porque no es aficionada al futbol.

Me contrataron para hacer un comercial en Madrid con Cristiano Ronaldo. Has de cuenta que no grabé junto a él, me dijeron que me podía quedar otro día y conocer a Cristiano Ronaldo y yo dije: no, regrésenme. Escogieron mal a quién llevar, yo genuinamente no me gusta el futbol. Sé que es un futbolista, pero cero fanática. No lo hice, me regresé y me lo pagaron muy bien", relató.

¿Cristiano Ronaldo fue rechazado por YosStop?

Después de que la historia se hiciera viral, comenzaron a circular publicaciones asegurando que la influencer había rechazado al delantero portugués de manera romántica. No obstante, YosStop afirmó que esa versión nació a partir de un meme y posteriormente fue distorsionada por usuarios y algunas publicaciones en redes sociales.

Foto: Instagarm justyoss

La creadora de contenido señaló que nunca pronunció esa frase y lamentó que la información se difundiera de esa manera.

Tengo una anécdota que tiene que ver con el futbolista, lo platiqué y se salió de control. Sabemos que los medios y las redes se descontrolan con pura tontería. Analicemos. Sacaron esto, no sé si a forma de meme, pero bueno. Pusieron esa frase, pero nunca salió de mi boca".

¿Cómo respondió a las críticas?

La influencer aseguró que recibió numerosos comentarios negativos e incluso fue acusada de mentir, algo que rechazó por completo.

Surge una bola de puñetones ardidos por lo que dije, yo sé que hay gente que daría lo que fuera para conocerlo, yo no. Hasta creen que soy como Martha Higareda. Si algo tengo y siempre tendré, es que soy más honesta que cualquier persona que hayan conocido en su vida. Mentirosa jamás he sido, no tengo necesidad de querer encajar, pretender, inventarme un estilo de vida", dijo Yoss.

¿Qué reflexión hizo sobre la viralización de la historia?

Finalmente, YosStop aseguró que le sorprendió la facilidad con la que una historia puede cambiar de significado en internet y convertirse en una versión completamente distinta de los hechos.

Qué se siente que no sea mentira y que te arda tanto. Me parece interesante el fenómeno de crear historias de esta historia, cómo la gente la empieza a distorsionar a su manera para que suene de una forma que ni siquiera fue".

Con estas declaraciones, la influencer reiteró que nunca aseguró haber rechazado sentimentalmente a Cristiano Ronaldo, sino que simplemente decidió no quedarse un día más en Madrid para conocerlo porque no es seguidora del futbol.