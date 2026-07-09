El debate definitivo: ¿Cuál es la mejor película de Tom Hanks? (Pista: No es Forrest Gump)

Cuando se habla de las mejores películas de Tom Hanks, la respuesta suele parecer automática: Forrest Gump. El clásico de 1994 le dio su segundo Premio Oscar consecutivo como Mejor Actor y lo convirtió en una de las figuras más queridas de Hollywood.

Sin embargo, para la crítica especializada, la cinta dirigida por Robert Zemeckis no ocupa el primer lugar dentro de su extraordinaria filmografía.

¿Por qué Forrest Gump no es la mejor película de Tom Hanks?

Con más de cuatro décadas de carrera, Hanks ha demostrado una versatilidad poco común. Ha brillado en la comedia, el drama, la animación, el cine bélico y las historias románticas, construyendo un legado que lo ha convertido en uno de los actores más respetados de la industria.

Aunque Forrest Gump le dio su segundo Oscar consecutivo, los especialistas consideran que otra producción supera al clásico de 1994. IMDb

En 1994 llegó con el fenómeno cultural que cambiaría para siempre su carrera. Forrest Gump no solo conquistó la taquilla mundial, sino que también le dio el Oscar a Mejor Película.

Además, le permitió al actor conseguir una hazaña poco frecuente: obtener dos premios consecutivos como Mejor Actor.

La historia del hombre que atraviesa algunos de los momentos más importantes de la historia de Estados Unidos se convirtió en un clásico absoluto y sigue siendo una de las películas favoritas del público.

Los rankings demuestran que su legado va mucho más allá de Forrest Gump. IMDb

Sin embargo, la crítica especializada considera que existe otra producción dentro de su carrera que alcanza un nivel aún mayor.

La mejor película de Tom Hanks, según la crítica

De acuerdo con el ranking elaborado por Rotten Tomatoes, la película mejor valorada de Tom Hanks es Toy Story 2 (1999), que presume una calificación perfecta del 100%.

El ranking de Rotten Tomatoes coloca a Toy Story 2 como la película mejor valorada de Tom Hanks. Foto: IMDB

Aunque en esta ocasión el actor no aparece físicamente en pantalla, su interpretación de Woody ha sido fundamental para convertir la saga en una de las más exitosas de la historia de la animación.

Los especialistas destacan que la secuela logró superar incluso a la cinta original gracias a una historia más madura, una evolución emocional de sus personajes y una animación que marcó un nuevo estándar para Pixar.

Muy cerca aparecen también Toy Story (1995), igualmente con una puntuación perfecta, y Toy Story 3 (2010), considerada una de las secuelas más emotivas jamás realizadas.

¿Y si solo contamos las películas donde aparece Tom Hanks?

Para quienes prefieren valorar únicamente las actuaciones presenciales del actor, el panorama cambia. En ese caso, Big (1988) se convierte en la película mejor calificada de su carrera, con un impresionante 98% de aprobación.

Para quienes prefieren evaluar únicamente las películas donde el actor aparece en pantalla, Big ocupa el primer lugar y es considerada una de sus actuaciones más entrañables. IMDb

La historia sigue a Josh Baskin, un niño de 13 años que desea convertirse en adulto y despierta convertido en un hombre de 30 años. A pesar de su apariencia, conserva la inocencia, curiosidad y entusiasmo propios de un adolescente, lo que da lugar a situaciones tan divertidas como conmovedoras.

La interpretación de Hanks fue ampliamente elogiada por transmitir con absoluta naturalidad la personalidad de un niño atrapado en el cuerpo de un adulto. Su trabajo le valió su primera nominación al Premio Oscar y confirmó que estaba destinado a convertirse en una de las grandes estrellas de Hollywood.

Con Big demostró que podía combinar humor, emoción y profundidad en un mismo personaje. IMDb

¿Cuál es la trayectoria de Tom Hanks?

Antes de convertirse en un ícono del cine dramático, Tom Hanks conquistó al público gracias a su enorme talento para la comedia. Tras darse a conocer en la televisión con la serie Bosom Buddies, comenzó a protagonizar películas que explotaban su carisma y su impecable sentido del humor.

Durante la década de los ochenta encabezó títulos como The Money Pit, The 'Burbs, Joe Versus the Volcano y, sobre todo, Big, una película que marcó un antes y un después en su carrera.

Tom Hanks conquistó Hollywood con exitosas comedias que mostraban su enorme carisma y talento interpretativo. IMDb

Su capacidad para combinar humor con emociones genuinas hizo evidente que podía aspirar a personajes mucho más complejos.

Ese salto llegó en los años noventa. En 1992 protagonizó A League of Their Own, donde compartió pantalla con Geena Davis y Madonna, y un año más tarde sorprendió al mundo con Philadelphia, un drama que abordó la crisis del VIH/SIDA desde una perspectiva profundamente humana.

Su interpretación fue ampliamente reconocida y le otorgó su primer Oscar como Mejor Actor, consolidando su transformación de estrella de la comedia a intérprete dramático de primer nivel.

Después llegarían títulos fundamentales como Apollo 13, Saving Private Ryan, Catch Me If You Can, The Terminal, Bridge of Spies y The Post. Su carrera demuestra que un actor puede destacar en prácticamente cualquier género sin perder autenticidad.