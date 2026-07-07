El "efecto Haaland": el look vaquero que disparó ventas y desató una fiebre en Dallas

Lo que comenzó como una visita turística durante el Mundial de la FIFA 2026 terminó convirtiéndose en un fenómeno comercial para una histórica tienda de ropa western en Texas. El delantero noruego Erling Haaland, figura del Manchester City y de la selección de Noruega, visitó Wild Bill's Western Store, en el distrito histórico de West End, en Dallas, y bastaron unas fotografías publicadas en sus redes sociales para disparar las ventas de varios de los artículos que utilizó.

Tras la victoria de Noruega sobre Costa de Marfil en Dallas, Haaland decidió aprovechar su estancia para vivir una auténtica experiencia texana. Junto con algunos compañeros de selección acudió a Wild Bill's Western Store, un negocio familiar reconocido por vender sombreros Stetson, botas vaqueras, cinturones y accesorios tradicionales desde hace varias décadas.

De acuerdo con los propietarios de la tienda, Cody y Julie Newport, el delantero no llegó con una idea clara de lo que buscaba. Personal del establecimiento lo asesoró para elegir distintos sombreros vaqueros, botas de piel exótica y una hebilla con un longhorn. Además, pidió personalizar algunas de sus compras con sus iniciales y el número 9, el dorsal que utiliza en la selección de Noruega.

Sin embargo, el verdadero impacto llegó después. Horas más tarde, Haaland publicó en sus redes sociales varias imágenes luciendo un sombrero Stetson, botas vaqueras y una camiseta negra con la frase "Y'all Can Kiss My Dallas", acompañadas de un sencillo mensaje: "Howdy!". Las publicaciones alcanzaron millones de visualizaciones entre sus seguidores y transformaron una visita casual en una poderosa campaña de promoción para el comercio local.

Excélsior

Los dueños de Wild Bill's relataron a medios locales que el incremento en las ventas fue prácticamente inmediato. La camiseta utilizada por el futbolista quedó casi agotada, mientras que el modelo específico de botas que adquirió también desapareció del inventario. Además, las ventas por internet comenzaron a llegar desde distintos países, obligando al establecimiento a solicitar un nuevo embarque de las prendas más demandadas.

Aunque en redes sociales comenzó a difundirse la versión de que "se agotaron todos los sombreros" de la tienda, esa afirmación no ha sido confirmada por ningún medio texano. Tanto WFAA como FOX 4 Dallas reportaron que el desabasto se concentró en la camiseta viral y en el modelo específico de botas utilizado por Haaland, pero no en la totalidad del inventario de sombreros.

Los propietarios también señalaron que el perfil de sus clientes cambió en cuestión de horas. Habitualmente, alrededor del 90% de quienes visitan la tienda son turistas; sin embargo, tras la publicación del futbolista comenzaron a recibir compradores provenientes de distintas zonas del norte de Texas que buscaban recrear exactamente el estilo del delantero noruego.

El establecimiento incluso habilitó un espacio dedicado a recordar la visita del goleador, donde conserva fotografías del momento y recibe diariamente a aficionados que desean tomarse una imagen en el mismo lugar donde posó Haaland. La tienda también ha aprovechado el fenómeno para promocionar la camiseta que hizo famosa el atacante durante su estancia en Dallas.

Más allá de la anécdota, el episodio demuestra el impacto comercial que pueden generar las figuras deportivas durante un evento de alcance mundial. Sin firmar una campaña publicitaria ni realizar un patrocinio formal, Haaland convirtió una compra personal en un fenómeno viral que impulsó las ventas de un negocio local y colocó a una tradicional tienda texana en el centro de la conversación internacional durante la Copa del Mundo.