¿Qué personaje de Marvel estuvo a punto de interpretar Millie Bobby Brown?

Millie Bobby Brown domina la pantalla chica como una de las estrellas juveniles más rentables de Netflix. Antes de alcanzar la fama internacional con el fenómeno global de Stranger Things, la actriz acarició la oportunidad de unirse a las filas de Marvel en una superproducción de Hollywood.

La joven británica participó en un riguroso proceso de casting para integrarse a una de las franquicias de superhéroes más taquilleras de la industria. La intérprete incluso realizó pruebas de cámara directamente con la gran estrella protagonista de la cinta de acción.

Millie Bobby Brown como Eleven. Foto: Netflix

Perder aquella oportunidad dorada cambió por completo el rumbo de su incipiente carrera artística. Mientras el misterioso personaje recayó en las manos de otra talentosa actriz, la actual protagonista de Enola Holmes encontró su destino final en la ciencia ficción televisiva.

El enigma sobre este casting fallido resurge justo cuando la artista celebra el estreno de la tercera entrega de su saga de detectives. La actriz repasó sus inicios en la actuación frente a la prensa y detalló cómo vivió aquella audición que pudo alterar radicalmente su trayectoria.

La identidad del misterioso personaje mutante

El codiciado papel que Millie Bobby Brown intentó conseguir fue el de Laura, la letal niña mutante también conocida bajo el alias de X-23. Este personaje figuró como la pieza central en la aclamada película Logan, estrenada con rotundo éxito en los cines durante el año 2017.

La actriz confesó en una reciente entrevista que viajó a los estudios para realizar una audición presencial. Con apenas 11 o 12 años de edad, la joven leyó sus líneas y compartió escena frente a frente con el actor australiano Hugh Jackman.

Millie Bobby Brown en Stranger Things. Foto: Netflix

"Hice una prueba de pantalla con Hugh Jackman", relató la estrella televisiva al recordar la imponente experiencia en los sets de filmación. La intérprete reconoció con total madurez que los directores de casting encontraron a otra candidata mucho más apta para encarnar la fiereza de la heroína.

El papel de X-23 demandaba una intensidad física y emocional extrema para acompañar al viejo y desgastado Wolverine en su última gran aventura. La producción buscaba a una niña capaz de transmitir un peligro inminente y una profunda vulnerabilidad al mismo tiempo frente a las cámaras.

Dos caminos paralelos llenos de éxito en Hollywood

Los ejecutivos del estudio finalmente eligieron a la actriz hispanobritánica Dafne Keen para interpretar a la salvaje mutante. Su brutal y conmovedora actuación en Logan arrancó los aplausos unánimes de la crítica especializada y la catapultó inmediatamente a la fama mundial.

El impacto de su trabajo resultó tan grande que Dafne Keen retomó el manto de X-23 varios años después. La actriz sorprendió a los fanáticos de los cómics al realizar un cameo estelar en la reciente superproducción de Deadpool y Wolverine, desatando la locura en las salas comerciales.

Dafne Keen se quedó con el papel de X-23. Foto: Fox / Disney

Para Millie Bobby Brown, el rechazo cinematográfico de Marvel representó apenas un pequeño tropiezo temporal. Pocos meses después de aquella prueba junto a Hugh Jackman, la actriz aterrizó en los foros de grabación para dar vida a la poderosa Eleven en Stranger Things.

Hoy en día, la estrella lidera múltiples proyectos millonarios y funge como productora ejecutiva para la gigante plataforma de streaming. Con nuevas películas en puerta y la última temporada de su serie estelar en postproducción, aquel casting perdido quedó registrado como una simple anécdota del mundo del espectáculo.