Taylor Swift rendirá tributo a ícono de Hollywood con su vestido de novia; esto se sabe

¿Taylor Swift busca inspiración en Elizabeth Taylor para su vestido de novia? Este es el último rumor que ha surgido detrás de la boda del siglo entre ella y Travis Kelce. ¿La razón? Las narrativas que ha tejido Taylor, conectando su pasado con su presente.

Durante casi dos décadas, hemos sido testigos de sus desamores, sus batallas y sus triunfos, todo musicalizado por himnos que se han convertido en el diario personal de una generación.

La noticia de que la mujer que redefinió la industria musical está lista para dar el "sí" ha generado un frenesí mediático sin precedentes, pero es el detalle de su vestimenta lo que está rompiendo todos los esquemas de la moda.

Taylor Swift está buscando preparar una boda digna de la realeza del pop y, según dicen, para encontrar el vestido perfecto, se inspiró en la era dorada de Hollywood y un ícono al que ya le ha rendido homenaje.

Vestido de novia de Taylor Swift estaría inspirado en actriz de Hollywood Facebook The Movie Gal

¿El vestido de novia de Taylor Swift se inspirará en Elizabeth Taylor?

Aunque el diseño final se mantiene bajo siete llaves, las filtraciones indican que el equipo de Taylor Swift está estudiando meticulosamente los archivos fotográficos de las bodas de Elizabeth Taylor para inspirarse en su vestido de novia.

Uno de los referentes más fuertes es el primer vestido de novia de Elizabeth Taylor, diseñado por Helen Rose (quien también hizo el de Grace Kelly) para su boda con Conrad "Nicky" Hilton en 1950.

Ese diseño contaba con un corsé ajustado, un escote ilusión con detalles de encaje y una falda voluminosa de satín. Se rumorea que Taylor Swift busca esa estructura clásica de "princesa de Hollywood" pero con un toque moderno que refleje su propia personalidad.

El vestido de novia de Elizabeth Taylor estaba decorado con perlas cultivadas y pedrería, con un velo de seda de 9 metros y una tiara; fue el estudio Metro Goldwyn-Mayer quien lo pagó, en un costó de 30 mil dólares, que hoy equivaldrían a 380 mil dólares (más de 6 millones de pesos mexicanos).

Boda de Taylor Swift NFL

La conexión entre Taylor Swift y Elizabeth Taylor

La fascinación de Taylor Swift por Elizabeth Taylor no es algo nuevo, pero ha alcanzado su punto máximo con los preparativos de su enlace matrimonial. Elizabeth, famosa por haber pasado por el altar en ocho ocasiones, dejó un legado de moda nupcial que abarca desde la ingenuidad de los años 50 hasta la opulencia de los 70.

Para Swift, Elizabeth Taylor representa la resiliencia femenina frente a la narrativa de los medios. Ambas han sido criticadas por su historial amoroso y ambas han utilizado esa atención para cimentar su estatus de leyendas.

Taylor Swift en 'Wildest Dreams' Taylor Swift

No es la primera vez que Taylor invoca el espíritu de Liz. En su canción "Wildest Dreams", el video musical nos transporta a un set de filmación en África que recuerda vívidamente a las producciones de la era dorada de Taylor y Richard Burton.

Más recientemente, en temas que exploran el lujo y el peso de la fama, Swift ha hecho referencias visuales a las joyas de Elizabeth, específicamente a sus icónicos diamantes.

En su álbum The life of a showgirl, Taylor Swift realizó la canción “Elizabeth Taylor” e incluso el video musical es una recopilación de escenas de las películas de la actriz.

Todo en la vida de Taylor Swift tiene una escala épica, y su boda no será la excepción. Al inspirarse en una figura tan ligada al cine como Elizabeth Taylor, el evento mismo parece estar diseñado para verse como una película clásica.