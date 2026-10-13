Jessica Lange expone los malos tratos de FX en American Horror Story

Jessica Lange retorna a la aclamada serie American Horror Story en 2026 para celebrar los 15 años de la exitosa franquicia. La icónica actriz retoma su vínculo con las oscuras producciones de Ryan Murphy y Brad Falchuck, creadores del formato antológico. Durante su aparición pública más reciente, la estrella estadounidense destapó los secretos detrás de las cámaras de la ficción televisiva.

La ganadora del premio Oscar rompió el silencio sobre las hostiles condiciones laborales impuestas por la cadena productora en el pasado. En un reciente panel del evento PaleyFest, la intérprete compartió el escenario principal con su colega y amiga Sarah Paulson. Frente a cientos de espectadores, la veterana artista lanzó duras críticas hacia los ejecutivos encargados de autorizar los presupuestos.

Jessica Lange es estrella en American Horror Story. Foto: FX / Disney+

Los fanáticos presenciaron la molestia de la leyenda de Hollywood al recordar las filmaciones de Coven, la tercera entrega del programa. La protagonista de la antología describió abiertamente a los directivos de FX Networks como tacaños y poco profesionales. La falta de atenciones elementales hacia el talento estelar detonó un profundo disgusto que la actriz mantiene vigente hasta el día de hoy.

La queja central detonó por la negativa de la televisora para contratar choferes privados durante el rodaje en Luisiana. Jessica Lange reveló que todo el elenco manejaba sus propios vehículos después de las extenuantes jornadas laborales. Los actores abandonaban los foros de grabación entre las cuatro y las cinco de la madrugada, completamente agotados tras filmar las exigentes secuencias.

Las estrellas del programa conducían por las oscuras calles de Nueva Orleans para llegar a sus respectivos alojamientos temporales. La protagonista estacionaba su automóvil en los callejones del peligroso Barrio Francés antes de caminar sola hacia su residencia. La actriz condenó la nula seguridad proporcionada por la empresa, especialmente al considerar las millonarias ganancias del programa a nivel mundial.

Jessica Lange en American Horror Story. Foto: FX / Disney+

Para la intérprete, esta política representó una grave falta de respeto hacia las piezas fundamentales del exitoso proyecto de terror. Los mandos corporativos ignoraron las múltiples quejas del reparto y mantuvieron la extrema austeridad en el sistema de transporte. La estrella catalogó este conflicto como un tema espinoso que todavía provoca fricciones cuando dialoga con los ejecutivos de la compañía productora.

Un legado imborrable en la televisión contemporánea

El reclamo de la estrella cobra mayor relevancia al cuantificar su impacto en el fenómeno cultural de la serie. Su brillante participación como Constance Langdon en Murder House durante 2011 catapultó el rotundo triunfo comercial de la primera temporada. Esta magistral interpretación conectó a la veterana estrella con una nueva generación de espectadores atrapados por el misterio.

Jessica Lange regresó en la temporada 13 de American Horror Story. Foto: FX / Disney+

El imponente magnetismo de la actriz sostuvo los altos índices de audiencia durante los primeros años del perturbador proyecto. Su talento nato para dominar los oscuros matices del guion cautivó de inmediato a la prensa especializada. Los críticos de televisión reconocen que su participación resultó determinante para afianzar el enorme prestigio de la saga en la competida industria del entretenimiento.

La impecable trayectoria de la artista dentro de este sangriento universo le otorgó múltiples galardones internacionales a su vitrina. La Academia de Artes y Ciencias de la Televisión premió su labor histriónica con dos premios Emmy por sus impecables actuaciones. El primer trofeo reconoció su papel fundacional en la casa asesina, mientras el segundo galardón aplaudió su trabajo como la bruja suprema Cordelia Goode.