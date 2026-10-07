¿Cambiará el destino de Cordelia Goode? Qué capítulos de AHS 13 se estrenan el 8 de octubre y de qué tratarán

La temporada 13 de American Horror Story continúa esta semana después de dejar a las brujas de Miss Robichaux en una situación crítica. La serie regresará con una doble entrega que retomará directamente los acontecimientos del episodio anterior.

¿Qué capítulos de American Horror Story 13 se estrenan el jueves 8 de octubre?

Este jueves 8 de octubre de 2026 se estrenarán los episodios 7 y 8 de American Horror Story 13, manteniendo el calendario con el que FX está distribuyendo los 13 capítulos que conforman esta temporada.

Los dos episodios ya cuentan con títulos y sinopsis oficiales, por lo que también existen las primeras pistas sobre lo que ocurrirá después del enfrentamiento que comenzó a tomar forma en el capítulo 6.

Episodio 7: The Baddest Witch of Them All

The Baddest Witch of Them All Episodio 8: Hell No

The Baddest Witch of Them All tendrá una duración aproximada de 33 minutos, mientras que Hell No llegará a los 43 minutos, convirtiéndose en una entrega considerablemente más larga.

La temporada comenzó el 24 de septiembre con tres capítulos. El 1 de octubre llegaron los episodios 4, 5 y 6, mientras que a partir del 8 de octubre el calendario continuará con dos estrenos semanales hasta llegar al episodio final.

Después de los capítulos de esta semana, los episodios 9 y 10 llegarán el 15 de octubre, mientras que el 22 estarán disponibles el 11 y 12. El episodio 13, encargado de cerrar la temporada, se estrenará el 29 de octubre en México.

American Horror Story 13 reúne nuevamente a varias brujas antes del estreno de nuevos capítulos el 8 de octubre. X @adriiisinmas

¿De qué tratarán los capítulos 7 y 8 de American Horror Story 13?

El primero de los nuevos capítulos será The Baddest Witch of Them All y retomará uno de los principales conflictos que dejó abierto The Return of Devil’s Night, episodio 6 estrenado la semana anterior.

La sinopsis oficial anticipa una invasión diferente a cualquier otra y señala que el aquelarre de Cordelia Goode verá confirmados sus peores temores. El avance encaja directamente con el ataque presentado al final del episodio anterior.

El episodio 6 terminó con James Patrick March encabezando un ataque contra la Academia Miss Robichaux acompañado por Jeffrey Dahmer, Richard Ramirez y Zodiac. Cordelia quedó directamente involucrada en el enfrentamiento, dejando su situación como uno de los principales misterios para esta semana.

Seth Gabel, quien volvió a interpretar a Dahmer, adelantó además que el enfrentamiento crecerá en el episodio 7. El actor explicó a Entertainment Weekly que las escenas involucraron armas, magia y efectos especiales, además de personajes siendo lanzados por el aire durante la batalla.

El conflicto no terminará ahí. El episodio 8, Hell No, colocará a las brujas frente a una amenaza que la sinopsis oficial describe como impía. Ante el peligro, el aquelarre tendrá que negociar un acuerdo cuyas consecuencias afectarán seriamente a uno de los involucrados.

La identidad de la persona que deberá pagar ese precio no ha sido revelada, por lo que la información oficial evita confirmar quién quedará en peligro después del ataque a la academia.

Dos brujas participan en un ritual dentro de American Horror Story 13, cuya historia recupera elementos de Aquelarre. X @AHS___Spain

¿Dónde ver los nuevos capítulos de American Horror Story 13 en México?

Los episodios 7 y 8 de American Horror Story 13 podrán verse en México mediante Disney+. La plataforma confirmó que la temporada se distribuye semanalmente en Latinoamérica después de su estreno del pasado 24 de septiembre.

Disney informó que los nuevos episodios de la temporada llegan los jueves a las 10 de la noche en México, por lo que The Baddest Witch of Them All y Hell No estarán disponibles durante la noche del 8 de octubre.

En Estados Unidos, la temporada se transmite a través de FX y Hulu. La programación de esta semana también contempla el lanzamiento conjunto de los episodios 7 y 8 durante el jueves.

American Horror Story 13 está formada por 13 episodios y funciona como un encuentro entre distintas etapas de la antología. La temporada recupera personajes vinculados con Murder House, Coven, Hotel y otras entregas para desarrollar una amenaza que conecta varias de sus historias.

Tras la doble entrega del 8 de octubre quedarán cinco episodios pendientes. El calendario continuará durante las siguientes tres semanas hasta el 29 de octubre, cuando Disney+ estrenará en México Devil of a Good Time, el episodio 13 y final de la temporada.