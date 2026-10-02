AHS 13 revela al nuevo Anticristo y deja a Cordelia entre la vida y la muerte: Los episodios 4, 5 y 6 explicados

Los episodios 4, 5 y 6 de American Horror Story 13 comenzaron a resolver las preguntas que dejó el estreno, pero también conectaron a Ben, Mr. Nas y las brujas de Miss Robichaux en un conflicto que cambia el rumbo de la temporada.

A partir de este punto hay spoilers de los episodios 4, 5 y 6 de American Horror Story 13.

El episodio 4 de AHS 13 revela para qué necesitaban a las 13 mujeres

El episodio 4 retoma el ritual que Constance y sus aliados llevan preparando desde el inicio.

Elsa Mars presenta a las mujeres seleccionadas para el sacrificio, entre ellas personajes conocidos como Hypodermic Sally, Tuberculosis Karen y Mamie Eisenhower.

Todas tienen algo en común. De acuerdo con las reglas del ritual, murieron antes de alcanzar aquello para lo que estaban destinadas. Sin embargo, existe un problema que amenaza con detener todo el proceso. Solamente consiguieron reunir a 12 mujeres.

Wilhemina Venable decide convertirse voluntariamente en la número 13 y se arroja al pozo de fuego.

El sacrificio funciona y, cuando Constance y el doctor Phibes revisan posteriormente a Mr. Nas, descubren que sus marcadores alcanzaron 96 puntos.

Es entonces cuando llega una de las revelaciones más importantes de AHS 13. Mr. Nas no es simplemente un anciano relacionado con las fuerzas del infierno. Es el hijo de Satán y el nuevo Anticristo, mientras los sacrificios sirven para restaurar progresivamente su cuerpo.

También queda explicado por qué Constance decidió ayudarlo. El demonio le ofreció aquello que había deseado durante años. Si entregaba su alma, tendría otra oportunidad para ser madre y recuperaría a Tate y Addie, trato que terminó aceptando.

Pero el ritual deja otro misterio. Mr. Nas obliga a Ben a beber el líquido negro de su cáliz y, después de hacerlo, el joven consigue verlo con una apariencia diferente. Su presencia en el Apollyon comienza así a parecer cada vez menos accidental.

Constance recupera a Tate y Addie en AHS 13 después de aceptar un trato para volver a ser madre. X @AHS___Spain

El episodio 5 de AHS 13 conecta a Ben con el número de la Bestia

El episodio 5 reduce la escala para concentrarse en Ben y Ashley, otra superviviente del accidente aéreo. Ella revela que anteriormente sobrevivió a una masacre perpetrada por un asesino con máscara de cerdo durante una boda familiar.

El ataque dejó 13 víctimas y Ashley fue la única sobreviviente. La historia recupera la figura de Piggy Man, relacionada previamente con Murder House y Roanoke, pero también establece una coincidencia importante entre los dos personajes. Ambos están marcados por el número 13.

Ben nació un viernes 13 y su madre murió durante el parto. Después perdió a su padre y terminó pasando por diferentes hogares de acogida hasta encontrar estabilidad con Martha, quien también murió precisamente cuando Ben cumplió 13 años.

Sus recuerdos infantiles esconden otro detalle. Antes de entrar al sistema de acogida, recuerda vagamente haber estado rodeado por adultos que parecían tratarlo con reverencia, aunque no logra identificar quiénes eran ni qué buscaban de él.

Ashley descubre entonces algo que el propio Ben desconocía. En la parte baja de su espalda tiene marcado el número 616, sin saber quién se lo hizo ni cuándo apareció. La temporada tampoco ha explicado todavía su origen.

La cifra tiene una referencia concreta. Algunos manuscritos antiguos del Apocalipsis utilizan 616 como variante del 666, conocido como el número de la Bestia. Eso no significa que Ben sea otro Anticristo, pues la serie ya identificó a Mr. Nas como el hijo de Satán.

Ben y Ashley descubren en AHS 13 que ambos sobrevivieron a tragedias relacionadas con el número 13. X @AHS___Spain

El episodio 6 de AHS 13 desata una cacería contra las brujas

Mientras Mr. Nas recupera sus fuerzas, el episodio 6 regresa a Miss Robichaux. Cordelia descubre que varias estudiantes están desarrollando habilidades extraordinarias en muy poco tiempo y comienza a sospechar que existe una razón detrás de ese crecimiento.

El caso más importante es Morwenna, quien posee resurgence, una capacidad con la que logra devolver la vida a un anfibio muerto e incluso regresarlo a una etapa anterior de su desarrollo.

Cordelia interpreta estas nuevas habilidades como una respuesta de la propia magia. Algo peligroso se aproxima y las brujas parecen estar adquiriendo las herramientas necesarias para enfrentarlo, aunque todavía desconocen exactamente contra qué tendrán que luchar.

La situación lleva a Cordelia a cuestionar su liderazgo y buscar a la persona de la que pasó años intentando diferenciarse. Las brujas utilizan una ouija para contactar con Fiona Goode y, nuevamente, el número central de la temporada aparece.

Durante el ritual hay exactamente 13 brujas. El tablero finalmente comienza a moverse y responde “HERE”. Cordelia piensa que su madre consiguió comunicarse y pide a las demás que abandonen la habitación para poder hablar con ella a solas.

Pero Fiona no cruza la puerta. Quien aparece es James Patrick March.

Cordelia reúne a las brujas de Miss Robichaux en AHS 13 para intentar contactar con Fiona Goode. X @AHS___Spain

James Patrick March ataca a Cordelia y conecta las historias de AHS 13

El personaje de Hotel regresa acompañado por varios asesinos relacionados con la Devil’s Night, incluidos Jeffrey Dahmer, Richard Ramirez y Zodiac Killer. Esta vez no están reunidos para una cena, sino para cazar a las brujas.

March recibe la misión de atacar Miss Robichaux como parte del mismo plan relacionado con la recuperación de Mr. Nas. La conexión entre las historias finalmente queda establecida. Las fuerzas del nuevo Anticristo buscan eliminar al grupo que podría adquirir suficiente poder para detenerlo.

Cordelia se enfrenta a March y consigue clavarle su propia arma en la cabeza. El ataque no funciona porque March ya está muerto y la herida desaparece. Entonces llama al resto de los asesinos para entrar en la academia.

En medio del ataque, Cordelia intenta proteger a Ophelia. La distracción permite que March lance su arma y la hoja termine clavándose directamente en la parte posterior de la cabeza de Cordelia Goode.

La Suprema cae y queda inmóvil en medio de un charco de sangre. Ahí termina el episodio 6, aunque la serie todavía no confirma que haya muerto definitivamente.

James Patrick March regresa en AHS 13 para liderar la cacería contra las brujas de Miss Robichaux. X @AHS___Spain

¿Qué significa el final de los episodios 4, 5 y 6 de AHS 13?

Los tres episodios revelan que las historias aparentemente separadas forman parte de un mismo conflicto. Mr. Nas es el nuevo Anticristo, los sacrificios están restaurando su poder y Constance trabaja para él después de entregar su alma a cambio de recuperar a sus hijos.

Ben también forma parte de ese plan, aunque todavía no sabemos cómo. Su nacimiento, las tragedias relacionadas con el 13, sus recuerdos infantiles y la marca 616 indican que su conexión con estos acontecimientos comenzó mucho antes de aceptar trabajar en el Apollyon.

Del otro lado están las brujas. Sus nuevos poderes aparecen mientras Mr. Nas recupera los suyos, por lo que el ataque encabezado por March busca acabar con Miss Robichaux antes de que sus integrantes puedan convertirse en una amenaza.

La aparente muerte de Cordelia tampoco puede darse por definitiva. El mismo episodio introdujo el poder de resurrección de Morwenna, aunque todavía se desconoce si funciona con seres humanos y cuáles son sus límites.

Además, queda pendiente saber quién respondió realmente durante la sesión de ouija. Pudo tratarse de una trampa para dejar sola a Cordelia, pero también existe la posibilidad de que Fiona sí haya respondido desde el más allá antes de la llegada de March.