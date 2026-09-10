¿Qué personajes regresan en American Horror Story 13? Tráiler final los revela

American Horror Story prepara una temporada 13 cargada de regresos. El nuevo tráiler muestra a personajes de varias entregas anteriores, algunos interpretados otra vez por las estrellas que los hicieron famosos.

La serie creada por Ryan Murphy y Brad Falchuk regresará el 24 de septiembre de 2026 con una historia que recuperará elementos de varias de sus temporadas.

En el avance aparecen personajes de Murder House, Asylum, Coven, Freak Show, Hotel, Cult y Apocalypse.

Jessica Lange, Sarah Paulson y Evan Peters encabezan el elenco. Además, cada uno interpretará varios de los personajes que ha tenido a lo largo de la serie.

Reproducir American Horror Story: 13 | Official Trailer | FX

¿Qué revela el tráiler final de American Horror Story 13?

Las brujas de Coven tendrán un papel importante en la nueva temporada.

Cordelia Goode, interpretada por Sarah Paulson, comienza a sentir que algo malo se aproxima y advierte sobre una serie de muertes.

“Tanta muerte terrorífica y vengativa. Algo perverso se aproxima”, dice el personaje.

El tráiler también muestra personajes que originalmente pertenecieron a otras temporadas, aunque todavía no explica qué provocará que todos coincidan en la misma historia.

Entre las brujas que regresan están Madison Montgomery, interpretada por Emma Roberts, y Marie Laveau, personaje de Angela Bassett.

También vuelven Gabourey Sidibe, Frances Conroy, Billie Lourd y Leslie Grossman, quienes han formado parte de las historias relacionadas con Coven y Apocalypse.

No sería la primera vez que American Horror Story retoma personajes de otras entregas. Apocalypse ya recuperó a las brujas y las conectó con acontecimientos y personajes de Murder House.

American Horror Story 13 reunirá personajes de varias temporadas. X @sboficial

Jessica Lange vuelve con cuatro personajes

Uno de los regresos más importantes es el de Jessica Lange, quien volverá a American Horror Story después de varios años alejada de la franquicia.

La actriz retomará a Constance Langdon, de Murder House, Sister Jude, de Asylum, Fiona Goode, de Coven, y Elsa Mars, de Freak Show.

Esta última aparece desde los primeros segundos del tráiler.

“Bienvenidos al mejor espectáculo de la Tierra”, dice Elsa.

El regreso de Fiona también abre la puerta para retomar parte de la historia de Coven. El personaje fue la Suprema antes de Cordelia y su relación como madre e hija estuvo entre los principales conflictos de aquella temporada.

Constance, por su parte, lleva nuevamente la historia hasta Murder House, mientras que Sister Jude recupera una parte de Asylum.

Lange dejó el elenco regular después de Freak Show. Su última aparición en la serie ocurrió en 2018, cuando volvió como Constance Langdon en Apocalypse.

Jessica Lange regresa a American Horror Story con cuatro personajes. X @FilmUpdates

Evan Peters regresa como Tate Langdon y James March

Evan Peters también interpretará a varios de sus antiguos personajes.

Uno de ellos será Tate Langdon, quien apareció por primera vez en Murder House y regresó años después en Apocalypse.

El actor también volverá como James March, fundador del Hotel Cortez y uno de los asesinos de Hotel.

En el tráiler, March deja una advertencia relacionada con las brujas.

“Es temporada de caza de brujas”, dice.

Peters también reaparece como Kai Anderson, el personaje que interpretó en Cult.

Sarah Paulson tendrá todavía más papeles además de Cordelia. En el avance aparecen Lana Winters, de Asylum, Sally McKenna, de Hotel, Ally Mayfair-Richards, de Cult, y Wilhemina Venable, de Apocalypse.

Evan Peters retomará a Tate Langdon y James March. screenrant

Twisty y otros personajes también regresan

La temporada 13 no se limitará a recuperar a los personajes de Lange, Paulson y Peters.

Kathy Bates volverá como Delphine LaLaurie, uno de los personajes de Coven.

También regresará Twisty, el payaso de Freak Show interpretado por John Carroll Lynch.

Otro personaje conocido que aparece es Elizabeth Short, mejor conocida como la Dalia Negra, interpretada por Mena Suvari.

A los regresos se sumarán nuevas caras. Entre ellas están John Waters, Joey Pollari y Paul Anthony Kelly, cuyos personajes todavía guardan varios secretos.

El reparto también incluye a Avantika, Elle Chapman, Berto Colon, Alex Consani, Mat Fraser, Seth Gabel, Orlando Jones, Tig Notaro, Madelaine Petsch, Fedor Steer y Zach Villa.

Las brujas de Coven regresan en American Horror Story 13. X @Variety

¿American Horror Story 13 continuará otras temporadas?

El tráiler confirma el regreso de personajes de distintas temporadas, pero todavía no explica cómo encajarán todos dentro de la nueva historia.

La duda aumenta porque algunos de ellos murieron en sus respectivas temporadas, mientras que otros nunca llegaron a conocerse.

Sin embargo, American Horror Story ya ha conectado sus historias anteriormente.

Apocalypse recuperó personajes y acontecimientos de Murder House y Coven, por lo que parte de su trama funcionó como continuación de ambas temporadas.

Ahora la temporada 13 ampliará el número de historias involucradas. Murder House, Asylum, Coven, Freak Show, Hotel, Cult y Apocalypse tienen personajes confirmados o presentes en el nuevo avance.

El estreno también llegará durante el 15 aniversario de American Horror Story. La serie comenzó en 2011 con Murder House y desde entonces ha cambiado de historia, personajes y escenario en cada entrega.

Por ahora, una de las principales dudas es cómo explicará la serie el regreso de personajes que murieron hace años y qué relación tendrán con el nuevo peligro que anticipa Cordelia.

American Horror Story 13 se estrenará el 24 de septiembre en Disney+. X @erobertsfiles

¿Cuándo se estrena American Horror Story 13 en México?

American Horror Story 13 llegará a México el jueves 24 de septiembre de 2026 a través de Disney+.

La temporada estará formada por 13 episodios de alrededor de 30 minutos.

Los primeros tres capítulos estarán disponibles en México a partir de las 19:00 horas el día del estreno.

Durante la segunda semana se lanzarán otros tres episodios. Después llegarán dos capítulos por semana hasta completar la temporada.

El episodio final está programado para el 29 de octubre, pocos días antes de Halloween.