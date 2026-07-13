¿Sabías que el famoso letrero de Hollywood no es el original? Esta estrella ayudó a reconstruirlo

El icónico letrero de Hollywood que domina las colinas de California no es la estructura original erigida a principios del siglo pasado. La actual meca del séptimo arte exhibe una réplica de acero galvanizado construida en el año 1978. El monumento sobrevivió a la demolición total gracias a la intervención directa del rockero Alice Cooper, quien inició una campaña de recolección de fondos para salvar el símbolo cinematográfico.

Las autoridades de la ciudad de Los Ángeles planearon derribar la estructura inicial en la década de los setenta ante su deterioro extremo. La creación de un nuevo emblema exigía una inversión total de 250,000 dólares. La estrategia de salvamento consistió en vender cada una de las nueve letras del cartel a diversas figuras del entretenimiento. Los benefactores desembolsaron la cantidad de 27 mil 700 dólares por cada carácter monumental.

Alice Cooper en un concierto. Foto de IG: Alice Cooper

El músico Alice Cooper adquirió la primera de las vocales "O" del gigantesco anuncio. El rockero aportó el dinero en memoria de su amigo cercano, el legendario comediante Groucho Marx. La iniciativa del intérprete motivó a otras personalidades de la farándula a sumarse a la causa y completar la suma requerida por el gobierno local para iniciar los trabajos de ingeniería civil en el Monte Lee.

El origen inmobiliario del cartel original

La historia del famoso letrero remonta sus raíces al año 1923 bajo un concepto ajeno a la industria del cine. El diseño original mostraba la palabra completa "HOLLYWOODLAND" y funcionaba exclusivamente como un anuncio publicitario gigante para promover un nuevo desarrollo de bienes raíces en la zona. Los contratistas construyeron el letrero de madera y lámina con la intención de mantenerlo de pie durante un periodo máximo de 18 meses.

Letrero original de Hollywoodland. Foto: Grosby Group

El auge exponencial de las producciones cinematográficas en la región transformó el anuncio temporal en un punto de referencia internacional. Para el año 1949, la estructura sufría daños severos por la intemperie y la falta de mantenimiento. La Cámara de Comercio local ejecutó reparaciones de emergencia y retiró la palabra "LAND" para vincular el monumento directamente con la comunidad artística. La madera cedió ante el paso del tiempo y colapsó parcialmente.

La colecta millonaria de las celebridades

El empresario y fundador de la revista Playboy, Hugh Hefner, consolidó la campaña de rescate al organizar una exclusiva gala benéfica en su famosa mansión. El magnate lideró las donaciones al comprar la letra "Y" del nuevo diseño. La respuesta de la élite estadounidense garantizó la manufactura de las piezas con materiales resistentes para soportar las condiciones climáticas del sur de California.

Letrero actual de Hollywood. Foto: Grosby Group

El cantante de música country Gene Autry, reconocido por sus negocios en la televisión y el deporte, financió la construcción de una de las letras "L". El intérprete y actor Andy Williams entregó los recursos necesarios para erigir la letra "W". La suma de estos esfuerzos individuales permitió alcanzar la meta económica establecida por la organización responsable de preservar el paisaje urbano de la ciudad.

Los trabajadores inauguraron el flamante letrero de Hollywood a finales de 1978 con reflectores y una ceremonia televisada a nivel nacional. La nueva estructura de acero garantiza hoy la permanencia del símbolo visual más grande de la cultura pop y del entretenimiento mundial. Las colinas californianas mantienen su característico perfil gracias a las estrellas que protegieron el mayor emblema de su propia industria.