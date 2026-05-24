Obsession alcanza récord en taquilla; multiplica por 100 su presupuesto

En una taquilla dominada por el regreso de Star Wars al cine, la sorpresa del fin de semana fue una película de terror: Obsession. La cinta de Focus Features no solo resistió el estreno de The Mandalorian and Grogu, sino que logró algo poco común en Hollywood: aumentar su recaudación en su segundo fin de semana, una señal de que el público está respondiendo más allá del impulso inicial del estreno.

De acuerdo con los datos de taquilla, Obsession recaudó 22 millones de dólares en su segundo fin de semana y se estima que alcanzó 28.2 millones de dólares hasta el lunes festivo del Día de los Caídos en Estados Unidos. El dato llamó la atención porque representa un aumento de 30% respecto a su debut, algo prácticamente inusual para una película que ya estaba en cartelera a nivel nacional.

Hasta ahora, la película ha generado 58.5 millones de dólares en Estados Unidos y 74 millones de dólares a nivel mundial, cifras que la colocan como uno de los fenómenos recientes del cine de terror.

¿Por qué sorprende el récord de Obsession?

En la industria cinematográfica, lo normal es que una película baje su recaudación después del estreno. El primer fin de semana suele concentrar la expectativa, la campaña de marketing y la asistencia de los fans más interesados. Por eso, cuando una cinta crece en su segunda semana, suele interpretarse como una señal de buen boca a boca.

Eso es justamente lo que parece estar ocurriendo con Obsession. La película debutó con 16 millones de dólares, una cifra ya importante para una cinta de terror clasificación R. Pero en lugar de caer, como ocurre con muchos estrenos del género, subió hasta los 22 millones de dólares en su segundo fin de semana.

Ese crecimiento del 30% la convierte en un caso llamativo dentro de la taquilla reciente, especialmente porque compitió contra títulos de mayor escala y franquicias más conocidas.

Obsession FlixPix / The Grosby Group

¿De qué trata Obsession?

Obsession fue dirigida por Curry Barker, una figura surgida de YouTube que ahora da un salto importante al cine comercial. La película sigue a un romántico empedernido que realiza un pacto fáustico para conquistar a la chica que le gusta.

El punto de partida mezcla romance, obsesión y horror sobrenatural. La historia gira alrededor de una idea clásica del terror: qué ocurre cuando una persona está dispuesta a entregar demasiado con tal de obtener lo que desea.

La premisa ha conectado con el público porque no se limita al susto directo. También juega con el deseo, la manipulación y las consecuencias de convertir el amor en una forma de posesión.

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Obsession resistió el estreno de The Mandalorian and Grogu

El logro de Obsession es más notable porque ocurrió durante un fin de semana muy competido. The Mandalorian and Grogu llegó a los cines como el primer gran estreno de Star Wars en casi siete años y recaudó 82 millones de dólares en su fin de semana de apertura, con una estimación de 102 millones de dólares hasta el lunes.

Aunque el regreso de Star Wars dominó la conversación, Obsession encontró espacio para crecer. Esto sugiere que no dependía únicamente de una campaña de estreno, sino de una respuesta sostenida del público.

Además, el fin de semana del Día de los Caídos alcanzó 221 millones de dólares en la taquilla total de Estados Unidos, una cifra cercana a algunos años previos a la pandemia. En ese panorama, Obsession ayudó a llenar las salas junto con otros títulos que se mantuvieron fuertes en cartelera.

bgpa