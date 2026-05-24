Christian Nodal confiesa que ve a Marc Anthony como un hermano mayor

La amistad entre Christian Nodal y Marc Anthony se ha fortalecido con el paso de los años y hoy va mucho más allá de la música. El intérprete sonorense habló recientemente sobre el cariño y admiración que siente por el salsero, a quien considera una persona importante en su vida.

Durante una charla en el podcast de Javier Paniagua, el interprete de "No te contaron mal", fue cuestionado sobre Marc Anthony. Sin dudarlo, respondió:

Yo a él lo veo como mi hermano mayor”.

Foto: Instagram marcanthony

El cantante explicó que cada conversación con el puertorriqueño le deja aprendizajes importantes, tanto en lo personal como en lo artístico. “Él ha atravesado por muchas cuestiones y desde el lado espiritual, desde el lado musical, siempre que nos sentamos a hablar, me llevo muchas cosas de él”, comentó.

Nodal también destacó la manera en que Marc Anthony se relaciona con las personas cercanas a él.

Foto: Instagram nodal

Tiene el corazón abierto para las personas que él ama y tiene muchos años de carrera. Le han pasado muchas cosas en la vida y es una persona que yo digo, si voy a tomar consejo va a ser de este cabrón”, dijo entre risas.

El sonorense reveló que suele llamarlo “compadrito” y confesó que recurre a él cuando atraviesa momentos difíciles.

Siempre me ayuda, es un regulador en mi vida personal, siempre que estoy mal, que llego a estar mal, le hablo a él o le escribo: ‘¿Compadrito, cómo está para hablar?’”, compartió.

Para Nodal, la energía de Marc Anthony es algo que lo hace especial. “Porque me transmite muy buena energía, es una de esas almas que no sabes por qué, pero él entra a la habitación y ya te comparte esa energía entonces, sí lo veo como mi hermano mayor”, expresó.

Christian Nodal recuerda la colaboración con Maná

Nodal recordó una de las colaboraciones más significativas de su carrera: la que realizó junto a Maná en 2022 con el tema “Te lloré todo un río” y añadió entre risas que se los mostro y le dijeron “que pendejo”.

Nodal contó que, después de grabar esa canción, decidió hacerse el primer tatuaje en el rostro: una “x”. “Cuando yo grabé con Maná fue el primer tatuaje en la cara que me hice”, explicó, dijo que fue algo legendario.

El intérprete señaló que trabajar con la agrupación mexicana representó algo muy importante para él, especialmente porque ha admirado su música desde joven.

Habló de otros aspectos de su vida personal y profesional

Durante la entrevista, Christian Nodal también habló sobre su nuevo álbum "Bandera Blanca" y como los diferentes géneros musicales impactaron en su vida.

Nodal, habló abiertamente sobre su bienestar emocional, la ansiedad, el proceso de acudir a terapia, las decepciones personales y la necesidad de contar con personas de confianza a su alrededor.

El cantante contó que en los inicios de su carrera no recibió asesoramiento financiero y que actualmente ya cuenta con un equipo que lo ayuda a administrar mejor su dinero.

Además, expresó que vivir del arte puede ser complicado, aunque también representa una gran bendición. El intérprete señaló que el dinero no da la felicidad, pero reconoció que sí hace una diferencia no tener que preocuparse constantemente por cómo afrontar el día de mañana.