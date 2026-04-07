La enfermedad de la mamá de Kimberly Loaiza: lo que se sabe de su estado de salud

La preocupación en torno a la salud de la mamá de Kimberly Loaiza se convirtió en uno de los temas más comentados en redes sociales en los últimos días. La atención del público se intensificó luego de que su hija, Steff Loaiza, decidiera compartir información sobre la situación médica de su madre, quien enfrentó un cuadro de salud que derivó en hospitalización de emergencia.

El caso ha generado interés no solo por tratarse de la familia de una figura pública, sino también por la gravedad de los reportes médicos difundidos, los cuales apuntan a una evolución compleja que requirió atención especializada y cuidados intensivos.

Mamá de Kimberly Loaiza: ¿de qué está enferma y cuál es su estado de salud? IG

¿Qué enfermedad tiene la mamá de Kimberly Loaiza?

De acuerdo con las declaraciones de Steff Loaiza, el problema de salud de su madre comenzó con síntomas que, en apariencia, eran similares a los de una influenza común: pérdida de apetito, cansancio extremo, debilidad y desánimo. Con el paso de los días, estos signos evolucionaron y se volvió evidente que se trataba de algo más grave.

La infección se agravó hasta desarrollar abscesos, que son acumulaciones de pus causadas por bacterias, y esto complicó aún más su estado. Por ello, fue trasladada a un hospital especializado donde se determinó que su condición requería atención médica de alta complejidad.

Aunque no se ha dado un diagnóstico médico público específico, la progresión del cuadro clínico llevó a los especialistas a clasificarlo como una emergencia que necesitaba cuidados intensivos.

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Hospitalización, cirugías e infarto

La gravedad de la situación obligó a que la señora Mary fuera ingresada de emergencia y colocada en terapia intensiva, espacio reservado para pacientes cuyo pronóstico es delicado y que necesitan monitoreo constante.

Debido a las complicaciones, fue necesario intubarla para garantizar su respiración y mantenerla estable bajo supervisión médica. Durante su estancia, también fue sometida a varias intervenciones quirúrgicas para tratar los abscesos derivados de la infección.

Uno de los momentos más críticos ocurrió cuando sufrió un infarto, situación que llevó a que su corazón dejara de latir por aproximadamente 10 minutos, antes de ser reanimada por el personal médico.

Este episodio confirmó la complejidad de su estado y la necesidad de cuidados continuos, ya que un paro cardiaco prolongado puede dejar secuelas graves.

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¿Por qué permanece en terapia intensiva?

La infección que presentó la señora Mary dejó de ser un cuadro controlable y comenzó a afectar de forma significativa su organismo. De acuerdo con lo relatado por su familia, la paciente experimentó un deterioro físico notable: dejó de alimentarse, mostró debilidad extrema y presentó una baja considerable en su estado de ánimo, factores que complicaron aún más su recuperación.

La permanencia en terapia intensiva responde a la necesidad de brindar soporte vital, monitoreo constante y atención inmediata ante cualquier cambio en su condición, especialmente tras el infarto y las intervenciones quirúrgicas a las que fue sometida.

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La deuda millonaria por su atención médica

Además del drama médico, el caso ha adquirido relevancia por el alto costo del tratamiento hospitalario. La familia ha enfrentado gastos que, según diversas fuentes, superan los millones de pesos debido a la atención especializada, la estancia prolongada en terapia intensiva y las cirugías.

Ante esta situación, la familia habilitó una campaña de recaudación de fondos en la plataforma GoFundMe para cubrir los costos, con un objetivo que ronda los 5.9 millones de pesos, según reportes difundidos por medios de entretenimiento.

Este contexto ha generado un debate en redes sociales, en el que algunos usuarios han cuestionado la forma en que se ha manejado la solicitud de donaciones, sobre todo después de que se afirmó públicamente que los gastos serían cubiertos por la propia familia.

En medio de este panorama, la creadora de contenido y cantante Kenia Os donó 1.5 millones de pesos para apoyar con parte de la cuenta hospitalaria, un gesto que fue confirmado por la propia Steff Loaiza y que tuvo repercusión en redes sociales.

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La polémica familiar que rodea el caso

La forma en que se dio a conocer el estado de salud de la señora Mary también ha generado comentarios en redes sociales. La información inicial fue compartida por Steff Loaiza, lo que abrió una conversación pública sobre la dinámica familiar, las responsabilidades económicas y el apoyo entre los integrantes.

Algunos usuarios han criticado a Kimberly Loaiza por la forma en que ha manejado la situación, especialmente en lo referente a la recaudación de fondos y su presencia en redes sociales durante el proceso.

El caso de la mamá de Kimberly Loaiza ha trascendido más allá del ámbito familiar y se ha convertido en un tema de interés público debido a la complejidad de su estado de salud, que incluyó una infección grave, hospitalización en terapia intensiva, un infarto y la acumulación de una deuda millonaria por gastos médicos.

La información disponible hasta ahora indica que la señora Mary continúa bajo atención médica especializada, con monitoreo constante, mientras su familia sigue buscando cubrir los costos de su atención. El desarrollo de este caso seguirá siendo un foco de atención en medios y redes sociales.