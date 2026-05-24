¿En cuánto estaban aseguradas las piernas de Tina Turner?

El 24 de mayo de 2023 falleció en Suiza Tina Turner, poniendo fin a una trayectoria artística que se extendió por más de seis décadas dentro de la música. Durante sus últimos años, la artista enfrentó diversos problemas de salud, entre ellos cáncer, un derrame cerebral e insuficiencia renal.

Tina Turner vivió una relación marcada por el maltrato físico y emocional durante más de 16 años junto a su exesposo y compañero musical, Ike Turner. Después de años de violencia, manipulación y constantes conflictos, la cantante decidió abandonar esa etapa en 1976. Con el tiempo logró rehacer su vida y reconstruir su carrera artística.

Foto: Instagram tinaturner

Hablar de Tina Turner es recordar a una de las artistas más influyentes y magnéticas de la música internacional. Su voz, su energía arrolladora y su estilo la llevaron a convertirse en una leyenda, es llamada la"Reina del Rock and Roll", popularidad creció en los años 80 y 90.

Sin embargo, además de su talento musical, hubo un detalle físico que constantemente robaba miradas durante sus conciertos y apariciones: sus piernas. Con el paso de los años, estas se volvieron uno de los sellos más reconocibles de la cantante.

Foto: Instagram tinaturner

La propia industria musical llegó a destacar este rasgo. Billboard las describió como las “más kinéticas de la industria”, debido al movimiento, fuerza y presencia que Tina proyectaba en cada presentación.

La artista supo convertir su imagen en parte de su espectáculo, combinando sensualidad, elegancia y seguridad en sí misma. Esa autenticidad la ayudó a convertirse en un ícono femenino que trascendió generaciones y estilos musicales.

Años después de su época más exitosa, Tina Turner sigue siendo una referencia de poder y estilo dentro de la cultura pop.

Foto: Instagram tinaturner

La historia detrás de las piernas de Tina Turner

Tina Turner logró construir una imagen inconfundible dentro de la industria. Sus vestidos cortos, las pelucas y la energía que mostraba formaron parte del estilo que la convirtió en un ícono mundial.

La popularidad alrededor de sus piernas fue tan grande que comenzaron a circular rumores sobre una supuesta póliza millonaria para asegurarlas. Aunque la artista nunca confirmó públicamente esta información, distintas versiones aseguraban que sus piernas estaban valuadas en 3.2 millones de dólares.

De acuerdo con estos reportes, la decisión habría ocurrido después de firmar un contrato comercial con la marca de lencería Hanes, colaboración que también le habría dejado ganancias millonarias.

Foto: Instagram tinaturner

Más allá de si la historia era real o no, lo cierto es que Tina Turner logró algo que pocas celebridades consiguen: convertir cada parte de su imagen en un símbolo de poder, estilo y presencia escénica.