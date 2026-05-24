Alex Consani: quién es la modelo trans que conquistó las pasarelas

¿Quién es la modelo trans que conquistó las pasarelas? Su nombre es Alex Consani y su sola presencia cambió el mundo de la moda contemporánea, inyectando vitalidad y diversidad a una industria que debe adaptarse a las nuevas generaciones.

Si apenas la conociste en la Met Gala por su icónico vestido Gucci, Consani no es nueva en este tipo de eventos. Ya es una veterana en las pasarelas de París y Nueva York; se ha convertido en el estandarte de la Generación Z, equilibrar el glamour más sofisticado de la moda con una presencia digital magnética en plataformas como TikTok.

Alex Consani ha roto el mito de la supermodelo inalcanzable y fría; ella se tropieza, hace chistes absurdos, se burla de sí misma y, acto seguido, se enfunda en un vestido de alta costura para cerrar el desfile más importante del año.

Alex Consani, modelo trans Instagram @alexconsani

Alex Consani: la modelo trans más joven en el mundo de la moda

Nacida en 2003 en California, Alex Consani supo desde muy pequeña quién era realmente, y afortunadamente contó con un pilar que lamentablemente muchas personas de la comunidad LGBT+ no tienen: el apoyo incondicional de su familia.

Este entorno seguro le permitió iniciar su transición social y médica a una edad temprana; en el 2015, con apenas 12 años, Alex Consani captó la atención de Slay Model Management. Con sede en Los Ángeles, es la primera agencia de modelaje dedicada exclusivamente a representar a personas transgénero.

Alex pasó automáticamente a ser el centro de atención de reportajes periodísticos, análisis de la industria y debates sobre la visibilidad de las infancias trans en los medios de comunicación masivos.

Pero ella no quería ser vista simplemente como una declaración política o una cuota de diversidad en una sesión de fotos; su objetivo principal era aprender el oficio, dominar el arte de la pasarela y demostrar que su juventud no era un impedimento para la excelencia profesional.

Alex Consani, modelo trans Instagram @alexconsani

Alex Consani: el salto a las grandes ligas

El verdadero punto de inflexión que catapultó a Alex Consani de ser un fenómeno de nicho a una supermodelo de relevancia global ocurrió cuando cumplió la mayoría de edad y llamó la atención de las agencias tradicionales más poderosas del planeta.

En 2021, la prestigiosa agencia IMG Models anunció su incorporación a sus filas. Este movimiento no fue una simple contratación más; significó que una de las corporaciones que dictan las reglas estéticas del planeta validaba por completo el talento de Alex, colocándola en el mismo nivel de competencia que las modelos más cotizadas de la historia contemporánea.

Pasar a formar parte de la misma alineación de talentos que catapultó las carreras de figuras como Kate Moss o las hermanas Hadid le abrió de par en par las puertas de los castings más exclusivos de las capitales de la moda.

Bajo el cobijo de su nueva representación, el debut de Alex Consani en la Semana de la Moda de Nueva York fue un terremoto absoluto. Diseñadores de la talla de Alexander Wang, Tom Ford y Christian Siriano no dudaron en llamarla para que caminara sus propuestas de temporada.

Los críticos especializados quedaron cautivados por su forma de desfilar: un andar felino, imponente, con pasos largos y una cadencia que recordaba a las supermodelos de los años noventa, pero con una frescura indudablemente contemporánea.

Alex Consani, modelo trans Instagram @alexconsani

El impacto de Alex Consani en la moda actual

Con tan solo 22 años, no se cuestiona el impacto de Alex Consani en la industria de la moda actual. Casas de alta costura como Mugler encontraron en ella a la musa perfecta para la era moderna.

Con una estética inspirada en el famoso estilo Y2K, Alex dicta tendencias en el street style con cada paso que da. Se ha convertido en fuente de inspiración de la GenZ en redes sociales y, al mismo tiempo, ha sabido capitalizar sus cuentas para mostrarse tal cual es.

Su TikTok e Instagram están repletos de un humor absurdo, comedia física y referencias a la cultura de internet.

Alex graba videos bailando de manera extraña en las esquinas de Nueva York, utilizando audios virales distorsionados, haciendo parodias de las dinámicas del modelaje y mostrándose sin una sola gota de maquillaje, despeinada y comiendo pizza fría en el suelo de su departamento.

Además, Consani se convirtió en una de las “Ángeles” para el relanzamiento de Victoria's Secret, marcando un antes y un después definitivo en la marca.

Alex Consani no es la primera modelo trans en alcanzar el éxito y no será la última, su vida y plataformas ofrecen un mensaje de esperanza para las juventudes trans de todo el planeta.