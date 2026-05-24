Hilary Duff revela quién fue su primer crush de la infancia

Hilary Duff reveló que su primer amor platónico famoso fue Jonathan Taylor Thomas, el actor que en los años noventa se convirtió en ídolo adolescente y que también prestó su voz al joven Simba en El Rey León.

La confesión ocurrió durante su visita a The Jennifer Hudson Show, donde la actriz y cantante se sorprendió al notar que buena parte del público no sabía quién era el famoso “JTT”.

La protagonista de Lizzie McGuire, de 38 años, respondió a una pregunta del público sobre su primer crush de celebridad y no dudó en mencionar al actor de Home Improvement.

“Mi primer amor platónico famoso fue Jonathan Taylor Thomas”, dijo Duff, antes de bromear con que varios asistentes eran demasiado jóvenes para recordarlo.

La reacción del auditorio hizo que la actriz explicara mejor de quién hablaba. Thomas fue una de las caras más populares de la televisión estadunidense en los noventa gracias a su papel de Randy Taylor en Home Improvement, pero también tiene un lugar especial en la cultura Disney por haber sido la voz de Simba joven en la película animada de 1994.

Jonathan Taylor Thomas Kelly Jordan/ZUMA Press Wire/Shutterstock

Hilary Duff se sorprende porque pocos recordaban a JTT

Durante la conversación, Duff pidió a los asistentes que levantaran la mano si sabían quién era Jonathan Taylor Thomas. La respuesta la tomó por sorpresa: menos de la mitad del público pareció reconocerlo.

“¿Te acuerdas de JTT?”, preguntó la actriz, usando las iniciales con las que el actor era conocido entre fans y revistas juveniles de los noventa.

Después, Duff intentó ubicarlo para la audiencia: explicó que había salido en Home Improvement y recordó que también participó en El Rey León.

“Era la voz de Simba, ¿verdad?”, comentó.

En efecto, Jonathan Taylor Thomas interpretó a Simba cuando era niño, mientras que Matthew Broderick dio voz al personaje en su versión adulta.

Jonathan Taylor Thomas Grosby Group

Jonathan Taylor Thomas, el crush de los noventa

Para entender la reacción de Hilary Duff hay que mirar al contexto de los años noventa. Jonathan Taylor Thomas fue uno de los grandes ídolos adolescentes de esa década. Su rostro apareció en portadas de revistas, pósters, entrevistas y programas de televisión, especialmente por su trabajo en Home Improvement.

También participó en películas como Tom and Huck y The Adventures of Pinocchio, antes de alejarse gradualmente del foco público. A diferencia de otras estrellas juveniles que siguieron una carrera constante en Hollywood, Thomas decidió tomar distancia para estudiar y tener una vida menos expuesta.

De acuerdo con reportes retomados por Page Six, el actor estudió historia y filosofía en Harvard, se graduó de Columbia University en 2010 y también asistió a la Universidad de St. Andrews, en Escocia.

También le gustaba Zac Hanson

Jonathan Taylor Thomas no fue el único nombre que Hilary Duff mencionó. La actriz también confesó que le gustaba Zac Hanson, el menor de los hermanos Hanson, grupo que alcanzó fama internacional en 1997 con el éxito “MMMBop”.

El comentario reforzó el tono nostálgico de la entrevista. Duff, quien se convirtió en ícono adolescente a inicios de los 2000 gracias a Disney Channel, recordó a figuras que marcaron la cultura pop inmediatamente anterior a su propio ascenso como estrella juvenil.

La confesión también conectó con una dinámica curiosa: años después, la propia Hilary Duff se convirtió en crush de otra generación. Jacob Elordi reveló a inicios de 2026 que Duff fue una de sus celebridades favoritas de infancia, especialmente por su papel en The Lizzie McGuire Movie.