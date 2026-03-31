The Weeknd, AC/DC, Jackson Wang y más: los conciertos que ocurrirán en abril en CDMX
Anota en el calendario todos los conciertos que ocurrirán este mes en abril; ¿a cuáles irás?
Abril está aquí y es un mes que llega cargado de energía después de la llegada de la primavera, pero no solo eso, también de música en vivo por los diferentes conciertos que se realizarán en ests días.
Aquí te decimos las fechas y recintos, así como los artistas que darán paso a los conciertos de abril del 2026 en la Ciudad de México.
Conciertos en CDMX de abril 2026
Estadio GNP
- AC/DC- 7, 11 y 15 de abril
- The Weeknd- 20, 21 y 22 de abril
Palacio de los Deportes
- Soda Stereo- 14, 15 y 16 de abril
- Kany García- 17 de abril
- Jackson Wang- 20 de abril
Pabellón del Palacio de los Deportes
- Joost- 4 de abril
- PinkPantheress- 8 de abril
- Non Servium- 17 de abril
- Creepy Nuts- 19 de abril
- The Rapture- 25 de abril
Teatro de la Ciudad Esperanza Iris
- Melanie Martinez- 1 de abril
- Saurom- 17 de abril
Auditorio Nacional
- Fonseca- 8 de abril
- Julio Preciado- 9 de abril
- Marcos Witt- 10 de abril
- Raphael- 15 y 18 de abril
- Siddartha- 17 de abril
- Chayanne- 22 y 23 de abril
- Jesse & Joy- 24 de abril
- Melendi- 29 de abril
Lunario del Auditorio Nacional
- Muerdo- 1 de abril
- Los Mesoneros- 8y 9 de abril
- Mishael Tamer- 11 de abril
- Midnight Til Morning- 13 de abril
- Donovan Morales- 17 de abril
- Javiera Mena- 19 de abril
- Los Espíritus- 23 de abril
- Jaime Varela- 24 de abril
- Jorge Muñiz- 25 de abril
- Diamante eléctrico- 26 de abril
- Hiromi’s Sonicwonder- 29 y 30 de abril
Arena Ciudad de México
- Dream Theater- 10 de abril
La Maraka
- Anna Tsuchiya- 7 de abril
- Edgar Oceransky- 18 de abril
- La Sonora Dinamita- 23 de abril
Velódromo Olímpico
- The Flaming Lips- 18 de abril
- Black Label Society- 23 de abril
- Architects- 25 de abril
- Aqua- 29 de abril
- Grupo Gale- 30 de abril
Circo Volador
- Abäk- 4 de abril
- Feuerschwanz- 17 de abril
- Jinjer- 19 de abril
- Dirkschneider- 22 de abril
- Amaranthe- 30 de abril
Pepsi Center
- The XX- 3, 4 y 5 de abril
- Sara Landry- 9 de abril
- C.R.O- 19 de abril
- FKA Twigs- 23 de abril
- Ben Böhmer- 24 de abril
- Plastilina Mosh- 25 de abril
Auditorio BB
- Alex G- 14 de abril
- Kudai- 17 de abril
- Public Image Ltd-19 de abril
Teatro Metropólitan
- DAAZ- 9 y 10 de abril
- Paté de Fuá- 22 de abril
- Depresión Sonora- 23 de abril
- Javier Corcobado- 30 de abril
¿A cuál de todos estos conciertos asistirás?
PJG