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The Weeknd, AC/DC, Jackson Wang y más: los conciertos que ocurrirán en abril en CDMX

Anota en el calendario todos los conciertos que ocurrirán este mes en abril; ¿a cuáles irás?

Por: Paola Jiménez

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Estos son los conciertos que ocurrirán en abrilEspecial

Abril está aquí y es un mes que llega cargado de energía después de la llegada de la primavera, pero no solo eso, también de música en vivo por los diferentes conciertos que se realizarán en ests días.

Aquí te decimos las fechas y recintos, así como los artistas que darán paso a los conciertos de abril del 2026 en la Ciudad de México.

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Conciertos en CDMX de abril 2026

Estadio GNP

  • AC/DC- 7, 11 y 15 de abril
  • The Weeknd- 20, 21 y 22 de abril
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The Weeknd

Palacio de los Deportes

  • Soda Stereo- 14, 15 y 16 de abril
  • Kany García- 17 de abril
  • Jackson Wang- 20 de abril
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Pabellón del Palacio de los Deportes

  • Joost- 4 de abril
  • PinkPantheress- 8 de abril
  • Non Servium- 17 de abril
  • Creepy Nuts- 19 de abril
  • The Rapture- 25 de abril

Teatro de la Ciudad Esperanza Iris

  • Melanie Martinez- 1 de abril
  • Saurom- 17 de abril
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Auditorio Nacional

  • Fonseca- 8 de abril
  • Julio Preciado- 9 de abril
  • Marcos Witt- 10 de abril
  • Raphael- 15 y 18 de abril
  • Siddartha- 17 de abril
  • Chayanne- 22 y 23 de abril
  • Jesse & Joy- 24 de abril
  • Melendi- 29 de abril
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raphael

Lunario del Auditorio Nacional

  • Muerdo- 1 de abril
  • Los Mesoneros- 8y 9 de abril
  • Mishael Tamer- 11 de abril
  • Midnight Til Morning- 13 de abril
  • Donovan Morales- 17 de abril
  • Javiera Mena- 19 de abril
  • Los Espíritus- 23 de abril
  • Jaime Varela- 24 de abril
  • Jorge Muñiz- 25 de abril
  • Diamante eléctrico- 26 de abril
  • Hiromi’s Sonicwonder- 29 y 30 de abril
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coque muñiz

Arena Ciudad de México

  • Dream Theater- 10 de abril

La Maraka

  • Anna Tsuchiya- 7 de abril
  • Edgar Oceransky- 18 de abril
  • La Sonora Dinamita- 23 de abril

Velódromo Olímpico

  • The Flaming Lips- 18 de abril
  • Black Label Society- 23 de abril
  • Architects- 25 de abril
  • Aqua- 29 de abril
  • Grupo Gale- 30 de abril

Circo Volador

  • Abäk- 4 de abril
  • Feuerschwanz- 17 de abril
  • Jinjer- 19 de abril
  • Dirkschneider- 22 de abril
  • Amaranthe- 30 de abril

Pepsi Center

  • The XX- 3, 4 y 5 de abril
  • Sara Landry- 9 de abril
  • C.R.O- 19 de abril
  • FKA Twigs- 23 de abril
  • Ben Böhmer- 24 de abril
  • Plastilina Mosh- 25 de abril
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Plastilina mosh

Auditorio BB

  • Alex G- 14 de abril
  • Kudai- 17 de abril
  • Public Image Ltd-19 de abril
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Kudai 

Teatro Metropólitan

  • DAAZ- 9 y 10 de abril
  • Paté de Fuá- 22 de abril
  • Depresión Sonora- 23 de abril
  • Javier Corcobado- 30 de abril

¿A cuál de todos estos conciertos asistirás?

PJG

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