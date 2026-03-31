The Weeknd, AC/DC, Jackson Wang y más: los conciertos que ocurrirán en abril en CDMX

Abril está aquí y es un mes que llega cargado de energía después de la llegada de la primavera, pero no solo eso, también de música en vivo por los diferentes conciertos que se realizarán en ests días.

Aquí te decimos las fechas y recintos, así como los artistas que darán paso a los conciertos de abril del 2026 en la Ciudad de México.

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Conciertos en CDMX de abril 2026

Estadio GNP

AC/DC- 7, 11 y 15 de abril

The Weeknd- 20, 21 y 22 de abril

The Weeknd

Palacio de los Deportes

Soda Stereo- 14, 15 y 16 de abril

Kany García- 17 de abril

Jackson Wang- 20 de abril

Pabellón del Palacio de los Deportes

Joost- 4 de abril

PinkPantheress- 8 de abril

Non Servium- 17 de abril

Creepy Nuts- 19 de abril

The Rapture- 25 de abril

Teatro de la Ciudad Esperanza Iris

Melanie Martinez- 1 de abril

Saurom- 17 de abril

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Auditorio Nacional

Fonseca- 8 de abril

Julio Preciado- 9 de abril

Marcos Witt- 10 de abril

Raphael- 15 y 18 de abril

Siddartha- 17 de abril

Chayanne- 22 y 23 de abril

Jesse & Joy- 24 de abril

Melendi- 29 de abril

raphael

Lunario del Auditorio Nacional

Muerdo- 1 de abril

Los Mesoneros- 8y 9 de abril

Mishael Tamer- 11 de abril

Midnight Til Morning- 13 de abril

Donovan Morales- 17 de abril

Javiera Mena- 19 de abril

Los Espíritus- 23 de abril

Jaime Varela- 24 de abril

Jorge Muñiz- 25 de abril

Diamante eléctrico- 26 de abril

Hiromi’s Sonicwonder- 29 y 30 de abril

coque muñiz

Arena Ciudad de México

Dream Theater- 10 de abril

La Maraka

Anna Tsuchiya- 7 de abril

Edgar Oceransky- 18 de abril

La Sonora Dinamita- 23 de abril

Velódromo Olímpico

The Flaming Lips- 18 de abril

Black Label Society- 23 de abril

Architects- 25 de abril

Aqua- 29 de abril

Grupo Gale- 30 de abril

Circo Volador

Abäk- 4 de abril

Feuerschwanz- 17 de abril

Jinjer- 19 de abril

Dirkschneider- 22 de abril

Amaranthe- 30 de abril

Pepsi Center

The XX- 3, 4 y 5 de abril

Sara Landry- 9 de abril

C.R.O- 19 de abril

FKA Twigs- 23 de abril

Ben Böhmer- 24 de abril

Plastilina Mosh- 25 de abril

Plastilina mosh

Auditorio BB

Alex G- 14 de abril

Kudai- 17 de abril

Public Image Ltd-19 de abril

Kudai

Teatro Metropólitan

DAAZ- 9 y 10 de abril

Paté de Fuá- 22 de abril

Depresión Sonora- 23 de abril

Javier Corcobado- 30 de abril

¿A cuál de todos estos conciertos asistirás?

PJG