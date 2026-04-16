¡K-Pop en el Desierto! ¿A qué hora ver a  Taemin y BIGBANG en Coachella 2026?

¡Prepárate para el segundo fin de semana de Coachella 2026! ¿A qué hora ver los actos de K-pop en el festival? Los artistas originarios de Corea del Sur vienen a demostrar una vez más por qué están ocupando los primeros lugares en la música.

El desierto de Indio, California, se transforma una vez más en el epicentro de la música global, pero este año hay un ingrediente que está robando toda la atención: el K-pop. Lo que hace unas temporadas parecía una apuesta arriesgada o un nicho para festivales especializados, hoy es la columna vertebral de Coachella 2026.

Con una alineación que mezcla la nostalgia de la segunda generación con el empuje de los nuevos grupos globales, el festival californiano promete emociones, retos e incluso presentaciones para consolidar el poderío de la música coreana.

Ver nombres como BIGBANG o Taemin encabezando secciones del cartel es un recordatorio de que el K-Pop no es una moda pasajera, sino una fuerza dominante que ha redefinido el concepto de espectáculo visual y sonoro.

Taemin en Coachella 2026 Coachella

Horarios del K-pop en Coachella 2026

Taemin

El integrante de SHINee, conocido como el "Idol de los Idols", tomará el escenario de carpa Sahara el viernes 17 de abril. Su presentación está programada para las 8:30 pm (hora de México); el set cerrará a las 9:20 pm.

Se espera que para el segundo fin de semana, Taemin presente sus nuevas canciones (como lo hizo la semana anterior); pero también que ofrezca presentaciones distintas. En redes sociales y entrevistas, el intérprete ya aseguró que se vienen sorpresas.

BIGBANG

¡El regreso de los reyes del K-pop! BIGBANG es el plato fuerte de la escena de este género para el domingo; G-Dragon, Taeyang y Daesung estarán en el Outdoor Theatre a las 11:30 pm (hora de México) y su presentación durará una hora.

Si los verás por YouTube, se recomienda estar conectados desde las 11:20 PM, ya que el festival suele tener ajustes mínimos en la programación en vivo.

BIGBANG en Coachella 2026 Coachella

KATSEYE

El grupo global femenino KATSEYE, que representa la unión entre el entrenamiento K-pop y el mercado internacional, se presentará el viernes 17 a las 9 pm (hora de México). Es el momento ideal para ver cómo la nueva generación conquista al público estadounidense.

¿Dónde ver Coachella en vivo?

Como ya es tradición, YouTube es la plataforma oficial para disfrutar del festival de forma gratuita. Para esta edición, Coachella ha optimizado su sistema de "Multiview", permitiendo ver hasta cuatro escenarios al mismo tiempo en dispositivos compatibles.

KATSEYE en Coachella 2026 Coachella

BIGBANG en Coachella: el reclamo del trono

Después de años de espera, servicios militares y cambios en la alineación, el grupo regresa para reclamar su trono del K-pop. En el primer fin de semana, BIGBANG presentó un viaje nostálgico que incluyó himnos como Fantastic Baby y Bang Bang Bang, pero con arreglos de banda en vivo adaptados al ambiente del festival.

La importancia de BIGBANG radica en que ellos fueron de los primeros en fusionar el hip-hop con el pop de una manera que resonó globalmente mucho antes de la explosión masiva de las redes sociales.

El diseño de producción para su show en Coachella es minimalista pero imponente, utilizando las pantallas gigantes para crear una atmósfera cinematográfica. Para los VIPs en Indio y los millones en casa, este concierto marca un "antes y después" en la historia de las colaboraciones entre la música coreana y los festivales occidentales.