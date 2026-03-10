La serie The Boys está a punto de cerrar su historia. Amazon confirmó que la temporada final de la popular producción llegará a la plataforma Prime Video el 8 de abril de 2026, marcando el inicio del capítulo definitivo del conflicto entre Billy Butcher y Homelander.

¿Cuántos episodios tendrá la última temporada de The Boys?

La quinta temporada de The Boys será también la última de la serie y contará con 8 episodios, que se estrenarán de forma escalonada.

La temporada arrancará con un doble episodio el día de su lanzamiento. Después, la plataforma estrenará un capítulo nuevo cada semana hasta cerrar la historia el 20 de mayo de 2026.

Desde su debut en 2019, The Boys se convirtió en una de las producciones más populares de Prime Video gracias a su mezcla de acción, sátira política y una visión oscura del mundo de los superhéroes. Ahora, tras cinco temporadas, la historia llega a su cierre definitivo.

¿Cuándo salen los episodios de The Boys temporada final? Revelan calendario oficial IG theboystv

Este es el calendario de estreno de episodios de The Boys

La plataforma Prime Video ya definió cómo se publicarán los episodios de la temporada final de The Boys. El cierre de la serie se extenderá durante poco más de un mes, con capítulos que irán llegando de manera gradual hasta el desenlace definitivo.

Las fechas de estreno de cada episodio son las siguientes:

Capítulos 1 y 2: 8 de abril de 2026

8 de abril de 2026 Capítulo 3: 15 de abril de 2026

15 de abril de 2026 Capítulo 4: 22 de abril de 2026

22 de abril de 2026 Capítulo 5: 29 de abril de 2026

29 de abril de 2026 Capítulo 6: 6 de mayo de 2026

6 de mayo de 2026 Capítulo 7: 13 de mayo de 2026

13 de mayo de 2026 Capítulo 8 (episodio final): 20 de mayo de 2026

Y si te lo preguntas, el que se estrenen episodios escalonados es simplemente conversación. Esto se ha convertido en una de las estrategias más utilizadas por las plataformas de streaming.

Este formato permite que la audiencia siga la historia durante varias semanas, generando expectativa entre episodios y manteniendo activa la conversación en redes sociales.

Qué se espera de la temporada final de The Boys

La temporada final de The Boys promete ser la más intensa de toda la serie. A lo largo de las temporadas anteriores, el mundo de la historia ha evolucionado hasta un punto donde los supes, humanos con superpoderes, tienen cada vez más influencia política y social.

En este escenario, Homelander se ha consolidado como la figura más poderosa y peligrosa de ese grupo, mientras que Billy Butcher continúa liderando la resistencia que intenta detenerlos.

El conflicto entre ambos personajes representa la lucha central de la serie: el choque entre un sistema dominado por superhéroes corporativos y quienes buscan desenmascarar sus abusos.

En la temporada final, el mundo dentro de la historia estará prácticamente dominado por los supes, lo que obligará a Butcher y su equipo a tomar decisiones cada vez más radicales para intentar detenerlos.

La serie que cambió el género de superhéroes

Desde su estreno en 2019, The Boys logró destacar en un panorama televisivo lleno de historias de superhéroes.

A diferencia de otras producciones del género, la serie presenta un universo donde los héroes no siempre actúan con valores morales elevados. En cambio, muestra cómo los superpoderes pueden convertirse en herramientas de poder, fama y manipulación.

La producción fue creada por Eric Kripke, basada en el cómic del mismo nombre escrito por Garth Ennis e ilustrado por Darick Robertson.

El universo de The Boys seguirá creciendo

Aunque la temporada final de The Boys marcará el cierre de la historia principal, el universo narrativo de la franquicia continuará expandiéndose.

La serie está conectada con el spin-off Gen V, que explora la vida de jóvenes superhéroes en formación dentro de una universidad controlada por la corporación ficticia Vought International.

Este proyecto forma parte de una estrategia de Prime Video para mantener activo el mundo de la serie incluso después del final de la historia principal.