De Iztapalapa para el mundo: ¿Dónde y cuándo podrás visitar la calle de Los Ángeles Azules?

Los Ángeles Azules han llevado la cumbia de Iztapalapa a escenarios de varios países y ahora recibirán un reconocimiento fuera de México. Una zona de California llevará el nombre de la agrupación y ya se dieron a conocer los primeros detalles de la ceremonia.

¿Dónde estará la calle de Los Ángeles Azules en Estados Unidos?

El reconocimiento se realizará en Los Ángeles, California, donde una intersección será nombrada Los Ángeles Azules Square como homenaje a la trayectoria del grupo mexicano.

La placa estará ubicada en la intersección de Van Nuys Boulevard y Chase Street, en el área de Panorama City.

La ceremonia está programada para el 14 de septiembre a las 9 de la mañana.

Al evento podrán acudir seguidores de la agrupación y miembros de la comunidad mexicana y latina que viven en California. También se espera la presencia de autoridades locales durante la develación.

Aunque se ha hablado de una calle dedicada a la banda, el reconocimiento corresponde al nombramiento honorífico de esta intersección como Los Ángeles Azules Square.

El homenaje llega después de décadas de presencia del grupo en Estados Unidos, donde la cumbia de los hermanos Mejía Avante ha encontrado una importante audiencia entre la comunidad latina.

Los Ángeles Azules tendrán una calle en su honor en California. Mezcalent

Los Ángeles Azules reaccionan al reconocimiento en California

Elías Mejía, conocido como Doc e integrante de Los Ángeles Azules, habló sobre el homenaje durante una entrevista con Eden Dorantes.

El músico recordó que cuando comenzaron su carrera en Iztapalapa no imaginaban el alcance que tendría la agrupación ni que terminarían presentándose fuera de México.

“Nunca te imaginas tú que vas a grabar, que vas a hacer videos, que te vas a hacer famoso y que te vas a hacer internacional. Nunca piensas en eso. Y pues la verdad, yo creo que nos fue bien. A Dios gracias… tenemos reconocimiento internacional, ya más bien del público”, contó.

Para Mejía, una parte importante de ese crecimiento está relacionada con el público latino que ha acompañado a Los Ángeles Azules en Estados Unidos.

“Sin el público hispano, latino, no hubiéramos abarcado tanto… Hoy te contaré que es algo muy bonito para nosotros todo esto”, explicó.

El reconocimiento en California tendrá además un significado particular por realizarse en una ciudad llamada Los Ángeles, mientras la agrupación lleva más de cuatro décadas utilizando ese nombre.

Los Ángeles Azules recibirán un homenaje en Estados Unidos. Mezcalent

De Iztapalapa a escenarios internacionales

La historia de Los Ángeles Azules comenzó en Iztapalapa, Ciudad de México, con los hermanos de la familia Mejía Avante.

Durante sus primeros años, el grupo desarrolló un estilo basado en la cumbia que poco a poco encontró espacio en fiestas, sonideros y escenarios populares de la capital mexicana.

Su crecimiento permitió que canciones como Cómo te voy a olvidar, El listón de tu pelo, 17 años y Mis sentimientos se convirtieran en algunos de los temas más reconocidos de su catálogo.

La agrupación también logró atravesar diferentes generaciones gracias a una serie de colaboraciones con artistas de otros géneros.

Uno de los momentos que ayudaron a presentar su música ante un público diferente llegó con Cómo te voy a olvidar y posteriormente con el proyecto De Plaza en Plaza, donde reinterpretaron algunos de sus éxitos junto a otros cantantes.

A lo largo de los años han colaborado con artistas como Natalia Lafourcade, Ximena Sariñana, Ha*Ash, Belinda, Nicki Nicole y María Becerra, entre otros.

Los Ángeles Azules Square estará ubicada en Los Ángeles, California. Mezcalent

Los Ángeles Azules también conquistaron Coachella

El crecimiento internacional del grupo tuvo uno de sus momentos más visibles en 2018, cuando Los Ángeles Azules formaron parte del cartel de Coachella.

La agrupación se convirtió en uno de los actos mexicanos presentes en aquella edición del festival celebrado en California, compartiendo programación con artistas de diferentes partes del mundo.

Su presentación llamó especialmente la atención porque llevó la cumbia mexicana a uno de los festivales musicales más conocidos de Estados Unidos.

Años después, el grupo regresó a Coachella en 2024, confirmando la relación que ha construido con el público latino en California y con nuevas generaciones que han descubierto sus canciones a través de colaboraciones y plataformas digitales.

El nuevo reconocimiento en Los Ángeles vuelve a conectar al grupo con el estado donde ha protagonizado algunos de los momentos más importantes de su expansión en Estados Unidos.