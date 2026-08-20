¡Vivan los novios! Callum Turner confiesa lo que sintió al casarse con Dua Lipa

A poco más de dos meses de haber llegado al altar, Callum Turner rompió el silencio sobre su boda con Dua Lipa y reveló lo que significó para él uno de los momentos más importantes de su vida.

El actor británico, conocido por mantener su vida privada lejos de los reflectores, sorprendió al describir la celebración con una frase que deja claro lo especial que fue para ambos.

Callum Turner revela qué sintió al casarse con Dua Lipa

Durante una entrevista con Esquire, Turner recordó el día en que se convirtió oficialmente en esposo de la cantante y aseguró que la experiencia fue mucho más que una celebración rodeada de famosos.

El actor británico confesó que su matrimonio con la cantante fue uno de los momentos más importantes de su vida. IG

Fue increíble, y fue… fue el día más hermoso de mi vida”, expresó el actor al hablar de su matrimonio con la intérprete de Levitating.

¿Cómo fue la boda de Dua Lipa y Callum Turner?

Dua Lipa y Callum Turner optaron por celebrar su unión en dos momentos diferentes. El primero ocurrió el 31 de mayo en Londres, donde contrajeron matrimonio por lo civil en una ceremonia íntima en el Old Marylebone Town Hall.

Dua Lipa y Callum Turner celebraron su amor con una ceremonia íntima en Londres y una gran fiesta en Sicilia. IG

La pareja quiso que ese primer encuentro con el altar fuera discreto y significativo, rodeado únicamente por familiares y amigos cercanos. Días después, el 6 de junio, organizaron una segunda celebración en Villa Valguarnera, en Sicilia, Italia, donde compartieron la felicidad de su matrimonio con un grupo más amplio de seres queridos.

La elección de Italia tampoco fue casual. La pareja ha construido recuerdos importantes en el país y decidió regresar a Sicilia para convertir ese lugar en parte de su historia como esposos.

Callum Turner reveló lo especial que fue para él llegar al altar. IG

Después de la fiesta, además, el destino se transformó en el escenario de su luna de miel. Dua compartió algunas imágenes del viaje en redes sociales bajo el sencillo mensaje “Viaje por carretera”, dejando ver parte de la escapada que disfrutaron juntos.

Callum Turner confiesa lo inesperado del matrimonio

Aunque Turner está acostumbrado a la atención mediática debido a su carrera, reconoció que la reacción del público después de su boda le ha resultado bastante peculiar. El actor contó que, durante una salida al parque junto a Dua, comenzaron a recibir felicitaciones de desconocidos.

El protagonista de Neuromancer reconoció que todavía le resulta surrealista recibir felicitaciones de desconocidos por su boda. IG

Ayer fuimos al parque y todos los que pasaban nos decían: ‘¡Felicidades!’”, relató.

Más allá de la anécdota, el intérprete explicó que le resulta extraño que una experiencia tan íntima se haya convertido de pronto en un tema de conversación para millones de personas.

Para la pareja, la diferencia entre vivir su boda en privado y posteriormente verla comentada públicamente parece haber sido una de las partes más curiosas de esta nueva etapa.

¿Cómo comenzó la historia de amor de Dua Lipa y Callum Turner?

La historia de amor de Dua Lipa y Callum Turner comenzó a principios de 2024, después de conocerse en Londres. Una de las anécdotas que más ha llamado la atención sobre sus primeros encuentros es que ambos coincidieron leyendo el mismo libro en un café, detalle que la cantante interpretó como una señal.

El actor británico habló sobre la nueva etapa que vive junto a Dua Lipa tras convertirse en su esposo. Instagram: Dua Lipa

La relación avanzó con rapidez y, después de varios meses de romance, ambos decidieron dar el siguiente paso. En junio de 2025 confirmaron su compromiso.

Sí, estamos comprometidos. Es muy emocionante”, declaró entonces Dua Lipa a British Vogue, donde también habló de lo especial que resulta compartir el futuro con alguien que la conoce profundamente.

Por ahora, los recién casados disfrutan de esta nueva etapa mientras continúan con sus respectivas carreras. Dua Lipa mantiene su agenda musical internacional y Turner se prepara para nuevos proyectos, entre ellos la serie Neuromancer.