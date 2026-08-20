Muerte de Bryan Randall: Sandra Bullock habla por primera vez del duelo por su gran amor

Tras la muerte de Bryan Randall en agosto del 2023, la actriz Sandra Bullock rompió el silencio y habló por primera vez sobre su duelo por la pérdida de su gran amor.

En el podcast ‘SmartLess’ de Jason Bateman, Will Arnett y Sean Hayes, la destacada actriz compartió su experiencia por la muerte de Bryan Randall, quien falleció en la lucha contra la Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA).

El episodio fue lanzado de forma adelantada para suscriptores de SiriusXM el pasado 17 de agosto y estará disponible para el público en general el 24 de agosto.

La trágica pérdida de Bryan Randall para Sandra Bullock

Sandra Bullock habla sobre la muerte de Bryan Randall. Especial

En el podcast, Bullock contó que no tenía permitido hablar del diagnóstico de Byan Randall, puesto que fue esa fue la petición de su gran amor.

No tenía permitido hablar de ello”, dijo Bullock, en referencia al diagnóstico de Randall. “Eso fue lo que me pidió y traté… lo respeté”, contó.

La estrella de Hollywood detalló que haber vivido el diagnóstico de Randall durante la crisis del Covi-19, ‘la aisló’ y tuvo que sorportar un ‘enorme peso’ durante aquellos años.

Empecé a hacer el duelo por Bryan 4 años antes de que falleciera", confesó. "Estuvo enfermo durante la mitad de nuestra relación. La persona que yo amaba se fue mucho antes de que se fuera el cuerpo", enfatizó.

No creo haber procesado eso hasta después de su muerte, porque simplemente estás en una caminadora que no se detiene”, agregó.

Duelo de la actriz en silencio

La ganadora del Oscar reveló que su hermana, Gesine Bullock-Prado, fue la única persona que supo del diagnóstico de Randall “durante un tiempo”, pero posteriormente la actriz decidió contárselo a sus amigas cercanas Jennifer Aniston y Amanda Anka, esposa de Bateman.

En este sentido, recordó la experiencia de cuidar a Randall y a su familia durante ese difícil periodo.

Hay que planificar en silencio. Y soy muy buena planificando cuando se trata de enfermedades”, dijo, y añadió que su padre había sufrido “accidentes horribles” y su madre había tenido cáncer.

Bullock reconoció que la enfermedad no le asustaba, pero tenía dos hijos pequeños que cuidar:

Tenía dos hijos pequeños que estaban atravesando todo esto, especialmente una niña que veía (a Randall) como una figura paterna”.

En esta línea, la actriz elogió a us hijos y expresó su agradecimiento a los cuatro enfermeros “increíbles” que la ayudaron a cuidar de Randall.

Me convertí en maníaca en mi vigilancia… encontré a cuatro hombres que fueran lo suficientemente fuertes, porque Bryan medía 1,88 y pesaba unos 100 kilos”.

ELA, el diagnóstico de Bryan Randall

Bryan Randall, fotógrafo y pareja de Sandra Bullock, murió el 5 de agosto de 2023, a los 57 años, después de enfrentar durante aproximadamente tres años la esclerosis lateral amiotrófica (ELA).

Su familia confirmó la muerte días después y explicó que Randall había decidido mantener su enfermedad en privado.

La ELA es una enfermedad neurodegenerativa progresiva que afecta las neuronas motoras, encargadas de controlar los movimientos de los músculos. Conforme estas células dejan de funcionar, la persona pierde fuerza muscular de manera gradual. Los primeros síntomas pueden incluir debilidad en brazos o piernas, calambres, espasmos, dificultad para caminar, hablar o tragar.

A medida que la enfermedad avanza, la pérdida de movilidad puede extenderse a gran parte del cuerpo y también afectar los músculos responsables de la respiración. Aunque la ELA puede provocar un deterioro físico importante, las capacidades intelectuales suelen mantenerse intactas en muchas personas. La mayoría de los casos no tiene una causa identificada y alrededor de 5 a 10% son hereditarios.

Actualmente no existe una cura para la ELA, pero hay tratamientos que pueden ayudar a retrasar su progresión y controlar sus síntomas. La atención médica busca mantener la movilidad, facilitar la alimentación y la comunicación, apoyar la respiración y mejorar la calidad de vida.

El caso de Bryan Randall puso de manifiesto una de las características más duras de esta enfermedad: el deterioro puede ser progresivo mientras la persona permanece consciente de los cambios que está experimentando.

¿Cuántos hijos tiene Sandra Bullock?

Sandra Bullock habla sobre la muerte de Bryan Randall. Especial

Sandra Bullock tiene dos hijos, ambos adoptados:

Louis Bardo Bullock, nacido en 2010 y adoptado por la actriz ese mismo año.

Laila Bullock , nacida en 2012 y adoptada por Sandra en 2015.

Sandra ha mantenido la vida de sus hijos bastante alejada de los reflectores y, tras la muerte de Bryan Randall en 2023, ambos fueron parte importante de su vida familiar durante el proceso de duelo.

La actriz también estuvo muy vinculada a la crianza de la hija de Randall, Skylar, aunque ella no es hija de Sandra.