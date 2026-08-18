Feria del Alfeñique 2026: ¿qué artistas se presentarán, fechas y horarios?

La Feria Internacional del Alfeñique 2026 volverá a llenar de música y tradición las calles de Toluca durante la temporada de Día de Muertos. La celebración, una de las más representativas de la capital mexiquense, combina la venta del tradicional dulce de alfeñique con actividades culturales, gastronómicas, teatrales y musicales.

Para esta edición se contempla una cartelera con artistas de distintos géneros, por lo que habrá opciones para quienes disfrutan del regional mexicano, rock, cumbia, rap y reguetón.

G oficialyuri

¿Qué artistas estarán en la Feria del Alfeñique 2026?

De acuerdo con la información proporcionada para esta edición, la cartelera incluye a:

14 de octrubre: Caifanes



Caifanes 15 de octrubre: La adictiva

La adictiva 16 de octubre: Yuri

Yuri 17 de octubre: Los Ángeles Azules

Los Ángeles Azules 18 de octubre: Lara Campos, 31 Minutos

Lara Campos, 31 Minutos 22 de octubre: Santa Fe Klan

Santa Fe Klan 23 de octubre: El Haragán y Compañía

25 de octubre: Liran'Roll

Liran'Roll 29 de octubre: El Trono de México y Alacranes Musical

30 de octubre: La Sonora Santanera

La Sonora Santanera 31 de octubre: El Malilla

El Malilla 1 de noviembre: Los Tigres del Norte

La programación reúne propuestas de diferentes generaciones y estilos, desde agrupaciones emblemáticas de la música mexicana hasta exponentes actuales de la escena urbana.

Foto: Cuartoscuro.com / Mario Jasso

¿Dónde serán los conciertos?

Los conciertos estelares tendrán como sede la explanada del Mercado Juárez, ubicada en la zona de la Terminal de Toluca.

Este espacio ya ha sido utilizado para los conciertos masivos de la Feria del Alfeñique. En la edición de 2025, por ejemplo, el Ayuntamiento reportó que los espectáculos realizados en esta explanada reunieron a más de 378 mil personas.

Lara Campos.

¿Cuánto costarán los conciertos de la Feria del Alfeñique?

Una de las principales ventajas para quienes quieran acudir a los espectáculos es que los conciertos estelares serán gratuitos.

De acuerdo con la información disponible, no será necesario comprar boletos para ingresar a estos eventos en la explanada principal.

¿A qué hora comenzarán los conciertos?

Por el momento, los horarios específicos de cada presentación todavía están pendientes de confirmación oficial.

El Ayuntamiento de Toluca dará a conocer los detalles de cada jornada conforme se acerquen las fechas de la Feria, por lo que se recomienda consultar sus canales oficiales para conocer los horarios y posibles modificaciones.

¿Qué otras actividades habrá en la Feria del Alfeñique?

La música será solamente una parte de la celebración. La Feria del Alfeñique también contempla actividades relacionadas con la tradición del Día de Muertos, como exposiciones, talleres, presentaciones de libros, teatro, danza, gastronomía, conferencias y exhibiciones de las piezas elaboradas por los maestros alfeñiqueros.

Foto: Instagram marcorenteriamusic

Uno de los principales atractivos continuará siendo la venta y exposición del tradicional dulce de alfeñique en Los Portales de Toluca, donde los visitantes pueden encontrar las piezas elaboradas por artesanos locales.

La celebración se llevará a cabo durante la temporada de Día de Muertos, con actividades que se extenderán durante octubre y los primeros días de noviembre.

La tradición de esta feria en Toluca se remonta a 1989 y se ha convertido en uno de los principales eventos culturales de la ciudad.