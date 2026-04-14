‘Por ella’, la canción de Belinda y Los Ángeles Azules para el Mundial 2026

La FIFA dio a conocer un adelanto de la canción ‘Por Ella’, de Los Ángeles Azules y Belinda; se trata de una cumbia especial para la Copa Mundial 2026.

A través de redes sociales, la FIFA publicó un pequeño fragmento de 15 segundos de la canción, en donde se escucha el sonido clásico de Los Ángeles Azules combinado con el pop de Belinda.

Por Ella. De México para el mundo”, se lee en la publicación.

En tanto, indicó que se trata de la última canción del Álbum Oficial de la FIFA World Cup 2026.

Por Ella… se lanza este viernes. Pre-guarda ahora y mantente atento para más lanzamientos de canciones”, indicó.

¿Qué se sabe hasta ahora de la canción?

La canción todavía no se estrena, pero hasta ahora se sabe que forma parte del ambiente previo a la Copa Mundial de la FIFA 2026, y ha generado mucha expectativa porque reúne estilos muy distintos.

Se trata de una cumbia especial para el Mundial 2026 creada por Los Ángeles Azules junto a Belinda. Además, se habla de la participación de Santa Fe Klan.

La canción mezcla varios géneros:

Base principal: cumbia sonidera, el sello clásico de Los Ángeles Azules

Toque pop: por Belinda

Se dice que el videoclip ya fue grabado en México, con Belinda viajando específicamente para participar. Además, se han visto primeras imágenes filtradas, donde aparece con elementos alusivos a la Selección Mexicana y, trasciende que cada artista grabó en distintos momentos, lo que sugiere una producción grande y segmentada.

Colaboración

Belinda y Los Ángeles Azules. Especial

Previamente, Los Ángeles Azules ya habían confirmado la colaboración que tendrían con Belinda para la canción que formará para del álbum para la Copa del Mundo 2026.

Según Elías Mejía, líder de Los Ángeles Azules, un patrocinador fue el que impulsó el tema y este fue quien señaló que quería al grupo colaborando con una voz femenina.

Además, con Belinda ya habían tenido éxitos previos como ‘Amor a primera vista”.

En tanto, hace unas semanas en entrevista con Sale el Sol, Santa Fe Klan adelantó que había grabado una canción con Belinda y Los Ángeles Azules para el Mundial, sin embargo, mencionó que ninguno de los involucrados sabía cuándo el tema estaría disponible en plataformas digitales.

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