Intocable en el Zócalo: ¿a qué hora será su concierto este 15 de septiembre?

Intocable será el gran protagonista musical de los festejos por el 15 de septiembre en el Zócalo de la Ciudad de México, donde ofrecerá un concierto gratuito como parte de la celebración por las Fiestas Patrias y previo al tradicional Grito de Independencia.

La agrupación encabezada por Ricky Muñoz llegará a la Plaza de la Constitución con más de tres décadas de trayectoria y un repertorio que la ha convertido en una de las bandas más reconocidas de la música norteña y tejana.

Foto: Instagram Intocable

¿A qué hora tocará Intocable en el Zócalo?

La presentación de Intocable está programada alrededor de las 21:00 horas del martes 15 de septiembre, de acuerdo con la información más reciente difundida sobre la celebración en el Zócalo. El grupo será uno de los actos principales de la noche y está contemplado como el encargado de cerrar la parte musical del festejo.

Cabe señalar que anteriormente se manejó otro horario en los canales de la propia agrupación. Mientras la página de la gira contemplaba las 19:00 horas, el evento dirigido específicamente al público de la Ciudad de México señaló las 21:00 horas. Por ello, quienes planeen acudir deberán tomar en cuenta la programación oficial que se dé a conocer para evitar confusiones.

Foto: Instagram Intocable

¿Cuándo comenzarán los festejos en el Zócalo?

Las actividades del 15 de septiembre comenzarán a las 19:00 horas, con una programación que reunirá música tradicional, artistas invitados y diferentes presentaciones antes del momento central de la noche.

Posteriormente llegará la ceremonia del Grito de Independencia, encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum desde el balcón de Palacio Nacional.

¿Quiénes acompañarán a Intocable en la celebración?

La programación contempla la participación de distintos representantes de la música mexicana y proyectos que han formado parte de las celebraciones patrias.

Entre los actos anunciados se encuentran:

Mariachi de la Guardia Nacional , previsto durante los juegos pirotécnicos.

Grupo de la Armada de la Marina .

Mariachi de la Secretaría de la Defensa Nacional .

José Alfredo Jiménez Medel , quien participará en un homenaje por el centenario del nacimiento de su abuelo.

Legado de Grandeza , intérpretes de “El himno migrante”.

Los tres ganadores de “México Canta” .

Intocable , como acto estelar de la noche.

Intocable Especial

¿Qué canciones podría cantar Intocable?

El público que se reúna en la Plaza de la Constitución podrá disfrutar algunos de los temas más representativos de la agrupación, entre ellos “Fuerte no soy”, “¿Y todo para qué?”, “Perdedor”, “Enséñame a olvidar” y “Eres mi droga”.

La llegada de Intocable al Zócalo ocurre además en un momento destacado para la banda, que este 2026 recibió la estrella número 2,852 del Paseo de la Fama de Hollywood, en la categoría de Grabación, como reconocimiento a su trayectoria.

Esta no será la primera ocasión en que Intocable se presente en la Plaza de la Constitución. La agrupación ya había llevado su música a este escenario en 2016, cuando reunió a más de 140 mil personas.

Ahora, diez años después, el grupo regresará al corazón de la Ciudad de México con su “Cultura” Tour 2026, en una noche que combinará música, tradición y la celebración de las Fiestas Patrias.

El acceso al concierto será gratuito, por lo que se espera una importante concentración de personas en el Centro Histórico. Quienes quieran disfrutar del espectáculo deberán considerar llegar con varias horas de anticipación.

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