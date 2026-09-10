Más jóvenes en las aulas: Sheinbaum destaca reconocimiento de la OCDE a México

En el marco de su conferencia mañanera, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, destacó este jueves el reconocimiento de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) al crecimiento de la matrícula estudiantil en México, particularmente en el nivel de educación secundaria.

Desde el Salón Tesorería de Palacio Nacional, la jefa de Estado señaló que el incremento en el número de jóvenes que estudian representa un aspecto relevante para entender los resultados obtenidos por el país en la evaluación PISA 2025.

Más jóvenes están estudiando, es un reconocimiento”, afirmó Sheinbaum, al explicar que la matrícula en educación secundaria ha aumentado de manera constante durante los últimos años.

La mandataria señaló que este crecimiento también significa una mayor incorporación de jóvenes provenientes de contextos marginados al sistema educativo. Por ello, consideró necesario tomar en cuenta este factor al momento de interpretar los resultados de la evaluación internacional.

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De acuerdo con el planteamiento expuesto por Sheinbaum, el aumento de la matrícula representa un avance en materia de acceso a la educación, debido a que permite que sectores que anteriormente enfrentaban mayores dificultades para continuar sus estudios tengan una mayor presencia en las aulas.

Los resultados de PISA 2025 han puesto nuevamente bajo la lupa el desempeño académico de los estudiantes mexicanos en distintas áreas del conocimiento. Sin embargo, la mandataria pidió observar las cifras dentro de un contexto más amplio y considerar también el proceso de expansión de la cobertura educativa.

El señalamiento de la presidenta coloca así el crecimiento de la matrícula y la inclusión educativa como elementos centrales para analizar el panorama de la educación en México.

Por último la exjefa de gobierno de la Ciudad de México, destacó que el reto no solamente está en incrementar el número de jóvenes que tienen acceso a la escuela, sino también en continuar trabajando para mejorar sus aprendizajes y garantizar mejores oportunidades educativas.