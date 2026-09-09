Contingente de 99 aeronaves abrirá Desfile Militar

Por primera ocasión en la historia, un contingente de 99 aeronaves, 93 de la Fuerza Aérea Mexicana (FAM) y seis de la Guardia Nacional surcarán por el espacio aéreo del Zócalo de la Ciudad de México (CDMX) para abrir el Desfile Militar con motivo del 216 Aniversario del Inicio de la Guerra de Independencia.

Así lo anunció uno de los narradores oficiales, durante la Revista Oficial a la Parada Militar que encabezó el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), general Ricardo Trevilla Trejo, en la renovada explanada Damián Carmona, del Campo Militar número 1.

Se explicó que el pase de la formación de 99 aeronaves se va a rematar con el pase de tres aviones F5 de la FAM, que realizarán una “Flor de Liz”, maniobra en la que las naves de los extremos se abren mientras la del centro de eleva.

Para el Desfile Militar de este año, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo designó al general Enrique Martínez López, subsecretario de la Defensa Nacional, como comandante encargado de la Columna.

Previamente al paso del Escuadrón Aéreo, sobre la explanada del Zócalo descenderán diez integrantes del grupo de paracaidistas “Guerreros Aztecas”, cinco mujeres y diez hombres, si las condiciones del clima lo permiten.

Con una duración de casi dos horas, por la Explanada Damián Carmona desfilaron los diferentes contingentes, que este año serán encabezados nuevamente por la Guardia Nacional, para seguir el Ejército Mexicano y la FAM.

También marcharán los cadetes de los planteles del Sistema Educativo Militar, del Plan DN-III-A y, este año, se hace un reconocimiento al contingente que participó en el Plan Kukulkán, de seguridad a la Copa Mundial de Futbol.

Al termino de la revista el militar que representó al general Martínez López, subsecretario de la Defensa Nacional, dio el parte de novedades.

“Presidenta de México y comandanta suprema de las Fuerzas Armadas: le informo a usted que desfilaron ante el pueblo de México 21 banderas de guerra, 15 mil 458 integrantes de las Fuerzas Armadas, 224 soldados del Servicio Militar Nacional, 100 charros, 29 civiles, dos de Protección Civil de Venezuela, 38 niños, 536 vehículos terrestres, 46 motocicletas, 106 aeronaves, 45 drones, 16 embarcaciones, 424 caballos, 142 canes y 26 águilas, sin novedad”, se detalló.