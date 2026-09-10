Pasajeros abrieron puertas para arrojarse y correr de explosión en La Concordia

Una densa nube blanca que anuló la visibilidad, un calor extremo repentino y personas envueltas en llamas forman parte del testimonio de Natanael David Brindis Murillo, chofer de la Ruta 14, tras la explosión de una pipa de gas LP en el Distribuidor Vial La Concordia.

La declaración del operador del transporte público forma parte de la carpeta de investigación integrada por la Fiscalía General de Justicia.

De acuerdo con su testimonio ministerial, el hecho ocurrió alrededor de las 14:21 horas mientras circulaba a bordo de una unidad Nissan Urvan a una velocidad aproximada de 30 kilómetros por hora.

Al ingresar a la zona del distribuidor, una fuga masiva generó una nube de gas que envolvió el vehículo y desató el pánico entre los 10 y 15 pasajeros que transportaba.

El conductor relató que al perder de vista el camino decidió detener la marcha por completo.

En medio de la confusión, varios usuarios comenzaron a desesperarse y abrieron las puertas de la vagoneta para arrojarse a la vialidad y huir.

En ese momento, escuchó una primera detonación fuerte y sintió que el habitáculo de la unidad comenzaba a calentarse de forma extrema.

Brindis Murillo logró descender del vehículo instantes antes de que ocurriera una segunda explosión.

Al salir a la vialidad observó múltiples automóviles en llamas y sobrevivientes con graves quemaduras, entre ellos un joven tendido sobre el asfalto pidiendo auxilio y una mujer caminando en estado de shock, imágenes que forman parte del expediente con el que la representación social busca reconstruir la secuencia del siniestro.