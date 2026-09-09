¡Intocable al Zócalo! Sheinbaum revela cartelera para el Grito de Independencia

El grupo Intocable será el encargado de cerrar los festejos por el Grito de Independencia en el Zócalo de la Ciudad de México el próximo 15 de septiembre, informó la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, quien dio a conocer parte del programa artístico preparado para la celebración.

Desde Palacio Nacional, la mandataria detalló que las actividades musicales comenzarán con la participación del mariachi de la Guardia Nacional, que acompañará el momento de los juegos pirotécnicos, seguido por presentaciones del Grupo de la Armada de la Marina y el mariachi de la Secretaría de la Defensa Nacional.

Posteriormente, el escenario recibirá a José Alfredo Jiménez Medel, nieto del reconocido cantautor mexicano José Alfredo Jiménez, como parte de la conmemoración por el centenario del nacimiento del compositor.

La celebración del 15 de septiembre en el Zócalo capitalino combinará música tradicional mexicana, nuevos talentos y agrupaciones de distintos géneros. Cuartoscuro

También se presentará Legado de Grandeza, agrupación reconocida por interpretar El himno migrante, además de los tres ganadores del concurso “México Canta”, quienes formarán parte de la celebración patria.

Luego, a la hora ya del concierto, está José Alfredo Jiménez Medel, nieto, Legado de Grandeza que fueron los que hicieron ‘El himno migrante’, están los tres ganadores de ‘México Canta’ y, para cerrar el concierto, Intocable”, explicó.

De esta manera, la celebración del 15 de septiembre en el Zócalo capitalino combinará música tradicional mexicana, nuevos talentos y agrupaciones de distintos géneros, con Intocable como el acto estelar encargado de poner punto final a la jornada.

Así será el programa del 15 de septiembre:

Mariachi de la Guardia Nacional, durante los juegos pirotécnicos.

Mariachi de la Guardia Nacional, durante los juegos pirotécnicos. Grupo de la Armada de la Marina.

Mariachi de la Secretaría de la Defensa Nacional.

José Alfredo Jiménez Medel, en homenaje al centenario del nacimiento de su abuelo.

Legado de Grandeza, intérpretes de El himno migrante.

Los tres ganadores de “México Canta”.

Intocable, encargado de cerrar el concierto.