BTS llevará sus conciertos de Argentina y Brasil a cines de México: fechas y venta de boletos

BTS permitirá que ARMY en México disfrute en la pantalla grande dos conciertos de su gira mundial ‘ARIRANG’. Las presentaciones que el grupo ofrecerá en Buenos Aires y São Paulo serán transmitidas en diferentes salas de cine, entre ellas complejos de Cinépolis y Cinemex.

La experiencia, anunciada por Trafalgar Releasing, HYBE y BIGHIT MUSIC, llevará por nombre BTS WORLD TOUR ‘ARIRANG’ IN BUENOS AIRES AND SÃO PAULO: LIVE VIEWING.

BTS REUTERS

¿Cuándo se transmitirán los conciertos de BTS en cines de México?

El primero de los conciertos será el de Buenos Aires, Argentina, programado para el sábado 24 de octubre. Esta presentación será especialmente importante debido a que marcará la primera visita de BTS al país sudamericano.

Días después llegará el turno de São Paulo, Brasil. El concierto podrá verse en las salas de América el viernes 30 de octubre, como parte del cierre de la etapa latinoamericana de la gira.

BTS X: BTS

Para otros territorios, las funciones estarán disponibles el domingo 25 y el sábado 31 de octubre, respectivamente. Algunos países podrían tener transmisiones diferidas debido a las diferencias de horario.

¿Cuándo comienza la venta de boletos para las funciones de BTS?

La venta de entradas para los conciertos de BTS en cines comenzará el jueves 17 de septiembre a las 6:00 AM tiempo del Pacífico, las 7:00 AM en el centro de Mézico.

En México, ARMY deberá consultar las plataformas oficiales del evento, así como las páginas y aplicaciones de Cinépolis y Cinemex, para conocer precios, horarios y complejos participantes.

Los conciertos de BTS llegarán en vivo desde Sudamérica

A diferencia de una película musical editada después de la gira, el formato Live Viewing busca compartir el espectáculo prácticamente al mismo tiempo que ocurre en el estadio. Los asistentes podrán reunirse en las salas para cantar y disfrutar la presentación junto con otros integrantes de ARMY.

Las funciones desde Buenos Aires y São Paulo serán el cuarto y quinto evento cinematográfico de la gira ‘ARIRANG’. Previamente se realizaron transmisiones desde Goyang y Tokio durante abril, además de un concierto desde el Busan en junio.

El show de Busan tuvo un significado especial para RM, Jin, SUGA, j-hope, Jimin, V y Jungkook, ya que coincidió con la celebración de su aniversario.