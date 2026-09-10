Concierto gratis de Los Tigres del Norte para El Grito en CDMX: cuándo, dónde y a qué hora

Los Tigres del Norte fueron confirmados para ofrecer un concierto gratis con motivo de El Grito de Independencia en la Ciudad de México (CDMX).

El reconocido grupo de música regional mexicana, originarios de Sinaloa y con una gran trayectoria en Estados Unidos, se preparanpara dar un mega concierto en la capital del país.

Después del anuncio oficial, habitantes de la CDMX se han mostrado eufóricos por el evento que se aproxima.

Concierto de Los Tigres del Norte en CDMX: cuándo, dónde y a qué hora

Los Tigres del Norte gratis en CDMX. @lostigresdelnorte

Fue la alcaldía Venustiano Carranza quien, a través de su cuenta oficial de Facebook, publicó una imagen en donde hizo la invitación para asistir al concierto gratis de Los Tigres del Norte.

De acuerdo con lo difundido, el grupo se presentará el martes 15 de septiembre a las 18:00 horas en la explanada de la alcaldía Venustiano Carranza, la cual se ubica en Franciso del Paso y Troncoso 219, colonia Jardín Balbuena.

Además, la alcaldía informó que Los Tigres del Norte no serán los únicos que tocarán ese día, sino que estarán acompañados por:

Sonora Dinamita

Maelo Ruiz

Este 15 de septiembre te invitamos a celebrar en familia el CCXVI aniversario del Grito de Independencia en Venustiano Carranza. Disfruta de una gran noche con música, alegría y un elenco inigualable”, se lee en la publicación.

Cabe destacar que el acceso al evento será gratuito, aunque sujeto a la capacidad de la explanada, por lo que se recomienda llegar con anticipación.

Los Tigres del Norte gratis en CDMX. Facebook Alcaldía Venustiano Carranza

¿Ya hay setlist de Los Tigres del Norte en Venustiano Carranza?

Los Tigres del Norte, también conocidos como “Los Jefes de Jefes”, tienen un gran repertorio musical. Su estilo combina principalmente norteño, corridos y música mexicana popular, y se han caracterizado por contar historias sobre migración, amor, desamor, problemas sociales, narcotráfico y experiencias de la vida cotidiana.

Aunque hasta ahora no hay un setlist oficial de su participación en la alcaldía Venustiano Carranza para el evento del 15 de septiembre, se espera que toquen los clásicos más famosos, entre los que se encuentran:

“La Puerta Negra” — Uno de sus grandes clásicos y una de las canciones más reconocibles del grupo.

“ Jefe de Jefes ” — Corrido que se convirtió en uno de sus temas emblemáticos.

“Contrabando y Traición” — Una de las canciones fundamentales en la historia del grupo y del corrido norteño.

“La Banda del Carro Rojo” — Otro de sus corridos más populares.

“Golpes en el Corazón” — Una de sus canciones más conocidas sobre el desamor.

“Ni Parientes Somos” — Clásico de su repertorio.

“Un Día a la Vez” — Canción de corte más reflexivo y popular entre sus seguidores.

“Pedro y Pablo” — Uno de sus corridos narrativos más reconocidos.

“La Mesa del Rincón” — Uno de sus temas románticos más populares.

“Tumba Falsa” — Otro de los clásicos de su extensa discografía.

“Pacas de a Kilo” — Corrido que se convirtió en uno de los temas representativos de la agrupación.

“Somos Más Americanos ” — Una canción especialmente conocida por abordar la migración y la identidad de los mexicanos en Estados Unidos.

Se espera una auténtica fiesta con el concierto

Los Tigres del Norte gratis en CDMX. @lostigresdelnorte

Los conciertos de Los Tigres del Norte suelen convertirse en una auténtica fiesta norteña, donde la música, las historias y la conexión con el público son los grandes protagonistas.

La agrupación cuenta con una trayectoria de más de cinco décadas y mantiene como parte de su alineación a los hermanos Jorge Hernández, vocalista y acordeonista; Hernán Hernández, bajista y cantante; Eduardo Hernández, acordeonista y multiinstrumentista; y Luis Hernández, encargado del bajo sexto y la voz. Óscar Lara, quien también forma parte de la agrupación desde hace décadas, toca la batería.

Con esta alineación, Los Tigres del Norte recorren durante sus presentaciones algunos de los mayores éxitos de su trayectoria.

Su extenso repertorio permite que el ambiente cambie constantemente. Hay momentos dedicados a los corridos y las canciones de temática social, pero también espacio para los temas románticos y las canciones que invitan al público a bailar.

Otro de los elementos característicos de sus presentaciones es la interacción con los asistentes. Entre canción y canción, la agrupación suele compartir algunas palabras con el público y presentar los temas que forman parte de su repertorio, muchos de ellos convertidos ya en clásicos de la música norteña.

Además, sus conciertos reúnen a varias generaciones de seguidores. No es raro encontrar a padres, hijos y abuelos disfrutando juntos de canciones que han acompañado a la música mexicana durante décadas.